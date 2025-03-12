ABD’de Trump’ın Performansına Dair Anket

CNN’in bağımsız araştırma şirketi SSRS ile 6-9 Mart tarihlerinde 1206 kişiyle gerçekleştirdiği anket, ABD halkının Başkan Donald Trump’ın görevindeki performansına dair görüşlerini ortaya koyuyor.

TRUMP’IN PERFORMANSINA YÖNELİK MEMNUNİYET ORANI

Yapılan ankette, Trump’ın başkanlık görevindeki performansına dair memnuniyet oranı yüzde 45 olarak belirlenirken, katılımcıların yüzde 54’ü memnuniyetsizliklerini dile getirdi. Ayrıca, katılımcıların yüzde 56’sı Trump’ın ekonomi yönetimini eleştirerek memnun olmadıklarını ifade etti. Bu oranın, Trump’ın siyasi kariyeri boyunca en düşük memnuniyet oranı olduğu belirtildi.

Politikaya dair anketin sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 42’si yönetimdeki en önemli sorun olarak ekonomiyi belirlenecekken, yüzde 19’u demokrasiyi, yüzde 12’si göçü, yüzde 6’sı sağlık hizmetlerini ve yüzde 3’ü dış politikayı önemli sorunlar arasında sıraladı. Ayrıca, katılımcıların yüzde 86’sı Trump’ın geçmişteki başkanlara kıyasla farklı bir başkanlık yaklaşımı benimsediğini aktardı. Bu durumu değerlendirenlerin yüzde 49’u olumsuz, yüzde 37’si ise olumlu görüş bildirdi.

MUHALEFET ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 55’i Trump yönetiminin federal hükümetteki değişiklikleri kendi siyasi hedeflerini ilerletmek amacıyla yaptığı değerlendirmesinde bulunurken, yüzde 45’lik kesim, bu değişikliklerin hükümetin işlevselliğini artırmak için gerekli olduğunu belirtti. Ayrıca, ABD’li iş insanı ve Trump’ın kıdemli danışmanı Elon Musk hakkında katılımcıların yüzde 35’i olumlu görüş bildirirken, yüzde 53’lük bir kesim olumsuz düşündü.