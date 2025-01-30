ABD’de Uçak ve Helikopter Çarpışması

ABD’DEN ŞOK EDİCİ UÇAK KAZASI HABERİ

ABD’nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı’na inişe geçmeye çalışan bir yolcu uçağı, yerel saatle 20.50’de bir askeri helikopterle çarpıştı. Her iki hava aracı da alev alarak Potomac Nehri’ne düştü. Olayın duyulmasının ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi ve arama kurtarma çalışmaları başladı.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Bu çarpışmanın nasıl meydana geldiği konusunda araştırmalar sürerken, çarpışma anı öncesinde kule ile pilotlar arasında geçen konuşmalar dikkat çekti. Gazeteci Hüseyin Günay, NTV yayınına bağlanarak, “ses kaydını dinledim” dedi. Günay, kulenin, uçak ve helikopter pilotları ile konuşurken, konumlarını doğruladığını aktardı ve daha sonra olayın kontrolden çıkıp trajik kazanın gerçekleştiğini ifade etti.

PİLOTLAR ARASINDAKİ DİYALOG

Helikopter pilotunun son bir manevra yapmaya çalıştığını belirten Günay, “Kule, helikopter pilotuna ‘Uçağı gördün mü?’ diye sesleniyor. Ardından bu kaza meydana geliyor” açıklamasında bulundu. Ayrıca, “Uçak ve helikopter çarpışmadan önce kule, hem uçağın hem helikopterin pilotuna ulaşıyor” dedi. Günay, helikopter pilotunun manevra yapmaya çalıştığına dair sözler söylediğini vurgulayarak, “Dönüyorum, kırmaya çalışıyorum” dediğini aktardı. Washington’da hava sahasının oldukça dar olduğunu belirten Günay, elde ettiği izlenimlerin, kazanın bir hata sonucu meydana geldiği yönünde olduğunu belirtti.

KURBANLARDAN ACI HABER

Öte yandan, ABD basını, Potomac Nehri’nden çıkarılan 18 kişinin cansız bedeninin bulunduğunu duyurdu. Bu olay, dünya genelinde büyük bir yankı uyandırdı ve detaylar merakla bekleniyor.