ABD’de Uçak ve Helikopter Çarpıştı

KAZA AYRINTILARI ABD’Yİ SARSTI

ABD’yi derinden etkileyen korkunç bir kaza, Washington DC çevresinde, Ronald Reagan Havalimanı çevresinde meydana geldi. Bir yolcu uçağı, iniş yaparken askeri bir helikopterle havada çarpıştı. Çarpışmanın ardından her iki araç da alev alarak Potomac Nehri’ne düştü.

KORKUNÇ ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Olay anı, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, uçağın ve helikopterin çarpıştıktan sonra büyük bir ateş topuna dönüşerek nehre düştüğü görülüyor. Patlamaların şiddeti nedeniyle çevrede büyük bir panik oluştu. Bu kaza, ABD tarihindeki en büyük havacılık kazalarından biri olarak kayda geçti.

KAZADA KAÇ KİŞİ BULUNUYORDU?

Yetkililerin yaptığı açıklamalara göre:

Yolcu uçağında: 60 yolcu ve 4 mürettebat

Askeri helikopterde: 3 kişi bulunuyordu.

Şu ana dek 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bilgisi verildi. Arama kurtarma ekipleri olay bölgesinde yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ediyor.

BEYAZ SARAY’DAN RESMİ AÇIKLAMA

Beyaz Saray, kazayla ilgili olarak ABD Başkanı Donald Trump’ın bilgilendirildiğine dair resmi bir açıklama yaptı. Yetkililer, kazanın sebebine ilişkin detaylı bir soruşturmanın başlatıldığını ve Potomac Nehri’ndeki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.