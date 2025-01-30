ABD’de Uçak ve Helikopter Çarpıştı

KAZA MEVKİİ VE OLAYIN KISACA TANIMI

ABD’yi derinden etkileyen felaket, Washington DC çevresinde, Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında gerçekleşti. Yolcu uçağı, iniş yapmaya çalışırken askeri bir helikopterle havada çarpıştı. Çarpışmanın sonucunda hem uçak hem de helikopter alevler içinde kalırken, her ikisi de Potomac Nehri’ne düştü.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNE YANSIDI

Bu dehşet verici kazanın anı, çevrede bulunan güvenlik kameralarına kaydedildi. Görüntülerde, uçak ve helikopterin çarpışma sonrasında alev alarak nehre düştüğü net bir şekilde görülüyor. Şiddetli patlamalar, olayın çevresinde büyük bir panik yaratırken, bu kaza ABD tarihindeki en büyük havacılık kazalarından biri olarak kaydedildi.

KAZA SIRASINDA BULUNANLAR

Yetkililerden gelen bilgilere göre, yolcu uçağında toplamda 60 yolcu ile 4 mürettebat yer alıyordu. Askeri helikopterde ise 3 kişi bulunuyordu. Şu ana kadar ulaşılan bilgiye göre, 18 insanın cansız bedenine rastlandığı bildirildi. Arama kurtarma ekipleri, bölgede çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

BEYAZ SARAY’DAN RESMİ AÇIKLAMA

Beyaz Saray, kazayla ilgili ABD Başkanı Donald Trump’ın bilgilendirildiğini duyurdu. Aynı zamanda, kazanın nedenine dair detaylı bir soruşturmanın başladığı ve Potomac Nehri’ndeki arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğü açıklandı.