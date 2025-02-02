ABD’de Uçak ve Helikopter İrtifa Çelişkisi

KAZANIN İRTİFA BİLGİLERİ ÇELİŞKİLİLİK GÖSTERİYOR

Washington civarındaki bir kazaya karışan uçağın karakutusundan ve kontrol kulesinden alınan bilgiler, irtifa konusunda tutarsızlık sergiliyor. ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu’ndan (NTSB) yetkililer, kazadan önce karakutuda uçağın uzunlamasına ekseni ile ufuk arasındaki açıda bir değişim tespit edildiğini aktarıyor. Ancak bunun, pilotların çarpışmayı önlemek amacıyla bir manevra girişimi olup olmadığına dair bir netlik sağlanmadı.

BULGULAR ARASINDAKİ FARKLAR NET DEĞİL

Açıklanan verilere göre, karakutudan elde edilen bilgiler, kaza sırasında uçağın irtifasının yaklaşık 99 metre seviyesinde olduğunu gösteriyor. Kontrol kulesi analizlerine göre ise ‘Black Hawk’ helikopterinin çarpışma anında 61 metre yükseklikte olduğu belirleniyor. Bu noktada kazaya karışan her iki hava aracının irtifaları arasındaki 38 metrelik farkın nedenleri henüz tam olarak anlaşılamıyor.