ABD’de Uçak ve Helikopter Kazası Görüntüleri

KAZA ABD’Yİ SARSAK DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞ BİR OLAY

ABD’yi derinden sarsan korkunç kaza, Washington DC civarında, Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında gerçekleşti. Yolcu uçağı, iniş anında askeri bir helikopter ile havada çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hem uçak hem de helikopter alev topuna dönerek Potomac Nehri’ne düştü.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ KAZA ANINI YANSITTI

Korkunç olay, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, uçak ve helikopter çarpıştıktan sonra alev alarak nehre düştüğü net bir şekilde görünmektedir. Şiddetli patlamalar, çevrede paniğe yol açan bir duruma neden oldu ve bu olay, ABD tarihinin en büyük havacılık kazalarından biri olarak kaydedildi.

KAZADAN KURTULANLAR VE KAYIPLAR

Yetkililerin yaptığı açıklamalara göre:

Yolcu uçağında: 60 yolcu ve 4 mürettebat bulunuyordu.

Askeri helikopterde: 3 kişi yer alıyordu.

Şu ana kadar 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Arama kurtarma ekipleri ise bölgede çalışmalarına devam ediyor.

BEYAZ SARAY’DAN RESMİ AÇIKLAMA

Beyaz Saray, kazayla ilgili olarak ABD Başkanı’nın bilgilendirildiğini duyurdu. Yetkililer, kazanın sebebine yönelik detaylı bir soruşturma sürecinin başlatıldığını ve Potomac Nehri’ndeki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü de belirtti.