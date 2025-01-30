ABD’de Uçak ve Helikopter Kazası Görüntüleri

KAZA ABD’Yİ SARSAK DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞ BİR OLAY
ABD’yi derinden sarsan korkunç kaza, Washington DC civarında, Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında gerçekleşti. Yolcu uçağı, iniş anında askeri bir helikopter ile havada çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hem uçak hem de helikopter alev topuna dönerek Potomac Nehri’ne düştü.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİ KAZA ANINI YANSITTI
Korkunç olay, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, uçak ve helikopter çarpıştıktan sonra alev alarak nehre düştüğü net bir şekilde görünmektedir. Şiddetli patlamalar, çevrede paniğe yol açan bir duruma neden oldu ve bu olay, ABD tarihinin en büyük havacılık kazalarından biri olarak kaydedildi.
KAZADAN KURTULANLAR VE KAYIPLAR
Yetkililerin yaptığı açıklamalara göre:
Yolcu uçağında: 60 yolcu ve 4 mürettebat bulunuyordu.
Askeri helikopterde: 3 kişi yer alıyordu.
Şu ana kadar 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Arama kurtarma ekipleri ise bölgede çalışmalarına devam ediyor.
BEYAZ SARAY’DAN RESMİ AÇIKLAMA
Beyaz Saray, kazayla ilgili olarak ABD Başkanı’nın bilgilendirildiğini duyurdu. Yetkililer, kazanın sebebine yönelik detaylı bir soruşturma sürecinin başlatıldığını ve Potomac Nehri’ndeki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü de belirtti.