ABD’de Vize İptalleri Hız Kesmeden Devam Ediyor

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN YENİ VIZE İPTALLERİ RAPORU

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın verdiği bilgilere göre, Trump döneminin 2025 yılında yürürlüğe giren sıkı denetim politikaları çerçevesinde 100 binden fazla vize iptal edildi. Bu iptallerin, eski Başkan Joe Biden’ın görev süresinin son yılına göre iki katından daha fazla bir artış gösterdiği ifade edildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamalara göre, iptal edilen vizeler arasında yaklaşık 8 bin öğrenci vizesi ve 2 bin 500 “uzman işçilik” vizesi yer alıyor. İptal edilen vizelere sahip kişilerin çoğunun vize sürelerinin sona erdiği, bazılarının ise kolluk kuvvetleri ile sorun yaşadığı belirtiliyor.

KAPSAMLI İSTATİSTİKLER TESPİT EDİLDİ

Yetkililer, yasal durumunu kaybeden uzman işçilerin yaklaşık yüzde 50’sinin alkollü araç kullanımı, yüzde 30’unun saldırı ve darp suçları, geri kalan yüzde 20’nin de hırsızlık, çocuk istismarı, uyuşturucu suçları ve dolandırıcılık gibi nedenlerle cezai işlemlere tabi tutulduğunu aktardı. Öğrenci vizelerinin iptalinde de adli vakaların önemli bir rol oynadığı vurgulandı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, “Trump yönetiminin en yüksek önceliği Amerikan vatandaşlarının güvenliğini sağlamak ve ulusal egemenliği korumaktır. Kamu güvenliği veya ulusal güvenlik açısından risk teşkil eden yabancı uyruklulara karşı kararlılıkla hareket edilmektedir” şeklinde bir açıklama yaptı.

VİZE İPTALLERİ HIZ KAZANDI

Vize iptalleri, Trump’ın görev süresinin başlangıcında imzaladığı ve yabancıların vize başvurularının yanı sıra mevcut statülerinin daha sıkı bir şekilde incelenmesini öngören başkanlık kararnamesinin ardından hız kazandı. Ağustos 2025’te yönetim, ABD’de mevcut 55 milyon vize sahibinin durumunun kapsamlı bir incelemeye tabi tutulacağını duyurmuştu. Trump yönetimi, bu adımların “yasadışı göçle mücadele” ve “kamu güvenliğini sağlama” hedefleri doğrultusunda olduğunu savunurken, eleştirmenler uygulamaların üniversitelerde beyin göçünü hızlandırabileceği ve iş gücü piyasasında olumsuz etkiler yaratabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.