ABD’de Yolcu Uçağı Helikopterle Çarpıştı

AMERICAN AIRLINES UÇAĞI HELİKOPTERLE ÇARPIŞTI

American Airlines’a ait bir uçak, ABD’nin başkenti Washington DC’de bir helikopterle çarpıştı. Federal Havacılık İdaresi’nden gelen bilgilere göre, uçak yerel saatle 21.00 sularında Reagan Havaalanı’ndaki piste yaklaşırken bir helikopterle havada çarpıştı. Kurum, “78 yolcu kapasiteli Bombardier CRJ700 tipi bölgesel bir uçak, yerel saatle 21.00 civarında Reagan Washington Ulusal Havaalanı’nın 33 numaralı pistine yaklaşırken bir Sikorsky H-60 helikopteriyle havada çarpıştı” ifadelerini kullandı.

KAZA ANI KAMERADA YER ALDI

Kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerasının görüntülerine de yansıdı. Görüntülerde iki aracın havada çarpıştığı açıkça görülüyor. Bu çarpışmanın ardından, uçağın enkazının Potomac Nehri’ne düştüğü bilgisi ulaştı. Olay yerinde arama ve kurtarma botları ve ekipleri harekete geçti. American Airlines, uçağın içinde 60 yolcu ile 4 mürettebatın bulunduğunu belirterek, kazaya dair “Şu anda can kaybı olup olmadığına dair teyit edilmiş bir bilgi yok” şeklinde bir açıklama yaptı.

BEYAZ SARAY’DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray basın ofisi, Başkan Donald Trump’ın bölgesel bir jet ve helikopterin karıştığı kazadan haberdar olduğunu duyurdu. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, FOX News’e yaptığı açıklamada, yönetimin düşünce ve dualarının kazada yer alan herkesle birlikte olduğunu belirtti.

ABD BAŞKAN YARDIMCISINDAN DUDAK UCUYLA TEBRİK

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, kazaya ilişkin “Lütfen bu akşam Reagan Havalimanı yakınında gerçekleşen olayda yer alan herkes için dua edin. Durumu izliyoruz, ancak şimdilik en iyisini umut ediyoruz” ifadelerini kullandı. Ronald Reagan Ulusal Havaalanı’ndaki tüm seferlerin durdurulduğu bildirildi. İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, bakanlığın “bu korkunç olayda arama ve kurtarma çalışmaları için tüm mevcut ABD Sahil Güvenlik kaynaklarını seferber ettiğini” açıkladı.

SON ÖLÜMLÜ KAZA 2001 YILINDAN

Son ölümlü American Airlines kazası 2001 yılının sonlarına doğru gerçekleşmişti. O dönemde New York’taki Kennedy Uluslararası Havaalanı’ndan kalkan American Airlines uçağı, türbülansa girdi ve doğru müdahale edilemediği için uçakta 260 kişi, yerde ise 5 kişi hayatını kaybetmişti.