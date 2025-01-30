ABD’de Yolcu Uçağı ve Helikopter Çarpıştı

DÜNYA UÇUŞ SEKTÖRÜNDE ŞOK KAZA

American Airlines uçağı, ABD’nin başkenti Washington DC’de bir helikopterle havada çarpıştı. Federal Havacılık İdaresi’nden gelen bilgilere göre, olay yerel saatle 21.00 sularında Reagan Havaalanı’ndaki piste yaklaşırken meydana geldi. Kurum, “78 yolcu kapasiteli Bombardier CRJ700 tipi bölgesel bir uçak, yerel saatle 21.00 civarında Reagan Washington Ulusal Havaalanı’nın 33 numaralı pistine yaklaşırken bir Sikorsky H-60 helikopteriyle havada çarpıştı” ifadesini kullandı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı, bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. O görüntülerde, iki aracın havada çarpıştığı net bir şekilde görülüyor. Enkazın Potomac Nehri’ne düştüğü bildirildi. Olay yerine arama kurtarma botları gönderildiği belirtildi. Çok sayıda asker ve acil durum ekibinin bölgeye müdahalede bulunduğu aktarıldı. American Airlines, uçağın içinde 60 yolcu ve 4 mürettebat bulunduğunu ifade ederken, kazanın sonucuna dair kesin bir bilgi bulunmadığını açıkladı.

BEYAZ SARAY’DAN RESMİ AÇIKLAMA

Beyaz Saray, bu akşam gerçekleştirilen bir açıklamada, Başkan Donald Trump’ın kazayla ilgili bilgilendirildiğini duyurdu. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, FOX News’e yaptığı açıklamada, yönetimin düşüncelerinin ve dualarının olayda yer alan tüm kişilerle birlikte olduğunu söyledi.

ABD BAŞKAN YARDIMCISI’NDAN DUYURU

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, uçak kazasına dair yaptığı açıklamada, “Lütfen bu akşam Reagan havaalanı yakınında meydana gelen kazada bulunan herkes için dua edin. Durumu izliyoruz ancak şimdilik en iyisini umalım” dedi. Ayrıca Ronald Reagan Ulusal Havaalanı’nda tüm seferlerin durdurulduğu bildirildi. İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “bu korkunç olayda arama ve kurtarma çalışmaları için tüm mevcut ABD Sahil Güvenlik kaynaklarını seferber edeceğini” belirtti.

TARİHTE BİR BENZERİ DAHA VAR

American Airlines’ın yaşadığı son ölümlü kaza, 2001 yılının sonlarına dayanıyor. O dönemde, American Airlines uçağının New York’taki Kennedy Uluslararası Havaalanı’ndan kalkarken türbülansa girmesi sonucu uçakta 260 kişi ve yerde 5 kişi hayatını kaybetmişti.