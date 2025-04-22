“ABD’den 18 Ülkeden Yazılı Teklif”

GÜMRÜK VERGİLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 Nisan’da ticaret ortaklarına yönelik yeni gümrük vergilerini duyurmasının ardından gelişmeler hakkında bilgi verdi. Leavitt, Donald Trump yönetiminin ticaret müzakereleri çerçevesinde bugüne kadar 18 ülkeden vergilerle ilgili yazılı teklif aldığını belirtti. Ticaret müzakerelerinde görevli ekibin yalnızca bu hafta 34 ülke ile doğrudan görüşmeler gerçekleştireceğini vurgulayan Leavitt, bu temasların ekonomik işbirliği ve vergilerle ilgili somut adımlar atılmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

HİNDİSTAN İLE TİCARET ANLAŞMASI

Leavitt, basında yeterince yer bulmayan önemli bir gelişmeyi de dile getirdi. ABD Başkan Yardımcısı James David Vance’in Hindistan’ı ziyaretinde, 21 Nisan itibarıyla Hindistan ile ticaret anlaşmasının şartları üzerinde uzlaştığını açıkladığını hatırlattı. Leavitt, bu gelişmenin ABD’nin dış ticaret stratejisi için “önemli bir adım” olduğunu belirtti.

YENİ GÜMRÜK VERGİLERİ DUYURULDU

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan tarihinde ticaret ortaklarına yeni gümrük vergilerini duyurmuştu. Temel tarife oranının yüzde 10 olacağını açıklayan Trump, birçok ülkeye farklı oranlarda ek tarifeler uygulanacağını da ifade etti. Gelen tepkiler üzerine ek gümrük vergilerini 90 gün süreyle askıya alan Trump, Çin’e uygulanan tarife oranını ise yüzde 145’e çıkarmıştı. Buna karşılık Pekin yönetimi, ABD mallarına yüzde 125 oranında vergi uygulayarak yanıt vermişti. China hariç gümrük vergilerinin askıya alınmasından sonra ABD ve diğer ülkeler arasında ticaret müzakereleri başlamıştı. Trump, Hindistan’dan yapılan ithalatlara yüzde 26 gümrük vergisi uygulayacağını duyurmuştu.