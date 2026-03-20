ABD’den BAE Kuveyt ve Ürdün’e Silah Satışı Onayı

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SILAH SATIŞLARINA ONAY VERDİ

Pentagon’un “İran’la savaş için 200 milyar dolarlık ilave bütçe” talebinin ardından, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt ve Ürdün’e toplamda 16 milyar dolarlık silah satışını onayladığı belirtildi. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamalar, bu ülkelere yönelik silah satışlarının onaylandığını ortaya koydu.

BAE’YE 8,4 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ ONAYI

BAE’ye yapılan silah satışının detayları arasında 8,4 milyar dolardan fazla değerindeki F-16 mühimmatı ve güncellemeleri, radar sistemleri, Gelişmiş Orta Menzilli Havadan Havaya Füzesi (AMRAAM) ve ilgili ekipmanların yer aldığı vurgulandı. Kuveyt’e ise yaklaşık 8 milyar dolar değerinde Alt Katman Hava ve Füze Savunma Sensör Radarlarının satışına onay verildi. Ürdün’e, yaklaşık 70 milyon dolarlık uçak ve mühimmat desteği ile ilgili ekipmanların satışı da onaylanan diğer bir madde oldu.

SİLAH SATIŞLARI KONGRE’YE BİLDİRİLDİ

Silah satışları ile ilgili Kongre’ye gerekli bildirimlerin yapıldığı kaydedildi. Toplamda 16 milyar doları aşan bu satışların, Pentagon’un “İran’la devam eden savaş için” 200 milyar dolarlık ek bütçe talep etmesinin hemen sonrasında gerçekleşmesi dikkat çekti. Ayrıca, ABD’nin 26 Şubat’ta Ürdün’e 280 milyon dolarlık çok fonksiyonlu radyo frekans sistemleri ile, 6 Mart’ta ise İsrail’e yaklaşık 152 milyon dolarlık bomba satışına onay verdiği bilgisi de Dışişleri Bakanlığı silah satışları bölümünde yer aldı.