ABD’den İmamoğlu Hakkında Yorum Yok

KENT UZLAŞISI VE YOLSUZLUK ÜZERİNE SORUŞTURMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen iki ayrı soruşturma sonucu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve şarkıcı Ercan Saatçi’nin de yer aldığı toplam 87 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki para sayma görüntüleriyle ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde tanıkların İmamoğlu ve birçok kişinin iş adamlarına para vermeye zorladıkları, bazı iş insanlarıyla işbirliği yaparak haksız kazanç elde ettikleri, suçtan elde ettikleri parayı ‘gizli kasa’ olarak adlandırılan sivil kişiler aracılığıyla akladıkları yönünde beyanları doğrultusunda soruşturma başlatıldığı belirtildi.

CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy, yaşanan olaylarla ilgili ABD’den gelen tepkileri paylaştı. Paksoy, basın toplantısında ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce’ın kendisine yöneltilen, “Türkiye Cumhurbaşkanı’nın ana rakibi İmamoğlu yolsuzluk ve teröre yardım etme soruşturmasında gözaltına alındı. Endişeli misiniz? Yorumunuz nedir?” şeklindeki soruya yanıtını aktardı. Bruce, “Türkiye’yi insan haklarına saygı göstermeye, kendi içişleri çerçevesini uygun şekilde ele almaya teşvik edebiliriz. Ancak başka bir ülkenin iç karar alma süreçleri hakkında yorum yapmayacağız” ifadelerini kullandı. Ayrıca, tüm vatandaşların haklarına saygı göstererek dikkat etmelerini beklediklerini vurguladı.