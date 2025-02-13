ABD’den Ukrayna Hedeflerini Revize Etme Çağrısı

ABD’NİN UKRAYNA STRATEJİSİ

ABD’nin bağımsız ve kuvvetli bir Ukrayna istediğini kaydeden Hegseth, “Ancak Ukrayna’nın 2014 öncesi sınırlarına dönmesinin gerçekçi olmayan bir hedef olduğunu kabul ederek işe başlamalıyız” açıklamasında bulundu. Hegseth, ABD’nin Ukrayna’nın NATO üyeliğinin müzakere edilmiş bir çözümün geçerli bir sonucu olacağına inanmadığını belirtti. Sürdürülebilir bir barış için güçlü güvenlik garantileri gerektiğini vurgulayan Hegseth, bu garantilerin hem Avrupalı hem de Avrupalı olmayan birliklerle desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

GÜVENLİK GARANTİLERİ VE NATO ROLÜ

Hegseth, “Bu birlikler herhangi bir aşamada Ukrayna’ya barış gücü olarak konuşlandırılacaksa, NATO dışı bir misyonun parçası olarak konuşlandırılmalı ve 5. madde (kolektif savunma ilkesi) kapsamında yer almamalıdırlar” şeklinde konuştu. ABD Savunma Bakanı’nın görevine başladıktan sonraki ilk NATO temasında, daha önce izlenen yöntemlerden farklı bir yöne doğru gideceğinin ve İttifak içinde tartışmaların yoğunlaşacağının işaretlerini verdiği görülüyor. Hegseth’in bugünkü NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın merkezinde yer alacak savunma harcamalarına ilişkin de net mesajlar vermesi bekleniyor.