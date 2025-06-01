Abd’den Yeni Gazze Açıklaması!

WITKOFF’TAN AÇIKLAMA

Steve Witkoff, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hamas’ın ABD’nin önerisine verdiği cevabı aldım. Hiç bir şekilde kabul edilemez ve bizi sadece geriye götürüyor” şeklinde ifadeler kullandı. Witkoff, ayrıca Hamas’a hitaben yeni bir mesaj gönderdi. “Hamas, önümüzdeki hafta hemen başlayabileceğimiz dolaylı (arabulucu) görüşmelerin temeli olarak sunduğumuz çerçeve önerisini kabul etmeli” dedi.

Ateşkes VE DOLAYLI GÖRÜŞMELER

Witkoff, ölen ve hayatta kalan esirlerin yarısının ailelerine döneceği bu dolaylı görüşmelerin kalıcı olabilmesi için 60 günlük bir ateşkes sağlanmasının gerekliliğine dikkat çekti. Bu önerinin kabul edilmesinin tek yol olduğunu vurguladı.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Trump, önceki gün gazetecilere yaptığı açıklamada, anlaşmanın bir gün veya daha kısa süre içinde duyurulabileceğini belirtti. Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada ise Witkoff’un önerisine verilen cevabın, kalıcı bir ateşkes sağlanmasını, Gazze Şeridi’nden tam bir geri çekilmeyi ve Filistinlilere yönelik insani yardımların kesintisiz akışını temin etmeyi amaçladığı ifade edildi.