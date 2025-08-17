Abd Dışişleri Bakanı Rubio’dan Rusya Yorumu

RUSYA İLE ANLAŞMA İHTİYACI

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, NBC’nin Meet the Press programında yaptığı açıklamalarda, Rusya ile yapılacak olası bir anlaşmanın “sınırların nasıl şekilleneceğini” ve Rusya’nın Ukrayna’nın egemenliğini tanımasını içermesi gerektiğini belirtti. Donald Trump’ın Alaska’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği zirveden sonra “nihai bir çözüme” odaklanacağını ifade etmesi üzerine konuşan Rubio, ABD’nin hangi baskı araçlarını devreye sokacağına dair detaylar vermedi.

BARış ANLAŞMASI İFADELERİ

Rubio, “Barış anlaşması savaşı bitirmenin en iyi yoludur. Buna giden yolda ateşkes de olabilir, biz bunu savunduk ama Rusya şu ana kadar kabul etmedi” sözlerini dile getirdi. Avrupalı liderlerin de pazartesi günü Washington’da Trump ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geleceği ve Kiev’e destek verme niyetinde oldukları aktarıldı.

YAPTIRIMLAR VE DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Rubio, mevcut ABD yaptırımlarının gevşetilmediğini ve müzakerelerin tıkanması durumunda daha ağır yaptırımların gündeme gelebileceğini belirtti. Bunun yanında, “Şunu da kabul edelim, bu bizim savaşımız değil” diyerek Washington’un doğrudan taraf olmadığının önemine dikkat çekti.