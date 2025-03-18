ABD Dışişleri’nden Rasool Hakkında Açıklama!

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMALAR

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, düzenlenen basın toplantısında gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Güney Afrika’nın Washington Büyükelçisi Ebrahim Rasool’un “istenmeyen kişi” ilan edilmesiyle ilgili sorulara yanıt veren Bruce, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun sosyal medyada paylaştığı mesajın ardından resmi bildirimin bakanlığa ulaştığını aktardı. Bruce, Rasool’un diplomatik ayrıcalıklarının bugün sona erdiğini ve bu hafta cuma günü ABD’yi terk etmesi gerektiğini ifade etti.

JEFREN ANLAYIŞI VE TUTUMU

Bruce, Rasool’un “istenmeyen kişi” ilan edilme sebebine dair, durumun Büyükelçi’nin ABD Başkanı Donald Trump’ı eleştirmesi ile ilgili olmadığını, asıl sorunun Başkan’ı “beyaz ırkın üstünlüğü savunan aşırıcılarla” eşit tutması olduğunu belirtti. ABD’nin Güney Afrika ile normalde iyi diplomatik ilişkileri olduğuna dikkat çeken Bruce, ancak şu anda bazı zorlukların yaşandığını vurguladı. “Güney Afrika, ABD ve müttefiklerine karşı saldırgan tutumlar sergiliyor. Bu duruma, Hamas’ı değil İsrail’i UAD’de soykırımla suçlamaları da dahil” dedi. Ayrıca, İran ile ticari ve askeri ilişkilerini geliştirdiklerini de ekledi.

RUBIO’DAN NET MESAJLAR

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Büyükelçi Rasool’un “istenmeyen kişi” ilan edilmesini duyurarak, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Rasool’un ABD’de yeri olmadığını ifade etti. Rubio, “O, ırk temelinde provokasyon yapan ve Amerika ile ABD Başkanı’ndan nefret eden biri. Onunla istişare edecek hiçbir şeyimiz yok ve artık istenmeyen kişidir” sözleriyle durumun ciddiyetine vurgu yaptı.