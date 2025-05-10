“ABD Donanması İçin Ebedi Bir Utanç”

ABD BAŞKANININ HUSİLERE YÖNELİK ADIMI KÖTÜ ZAMANA GELDİ

İsrail’de yayın yapan sağ görüşlü Epoch dergisi, emniyet kaynaklarına dayandırdığı bir makalede, ABD Başkanı Donald Trump’ın Husilerle anlaşmaya varmasının, özellikle Ben Gurion Havalimanı’nın vurulması sonrası gerçekleşmiş olmasının “kötü bir zamana denk geldiğini” belirtti. Makalede, “Trump’ın Husilere yönelik saldırıları durdurma kararı hem ABD’de hem de İsrail’de dehşetle karşılandı. Pek çoğu bu adımı, Trump’ın, İsrail’in güvenliği pahasına bile olsa Kızıldeniz’deki çatışmadan çıkma çabası olarak değerlendirdi.” ifadelerine yer verildi. Ayrıca şöyle devam edildi: “Trump, Husilerin savaşı durdurmaya hazır olduklarını gösterdiklerini iddia etti. Ancak İsrail’deki siyasi kaynaklar, Washington’dan, bunun özellikle Trump’ın Körfez ülkelerine yapması beklenen ziyaret öncesinde Yemen bataklığından stratejik bir çıkış olduğuna dair değerlendirmeler aldı.”

İSRAİL İÇİN CİDDİ SONUÇLAR DOĞURACAK

Makalede, bu gelişmenin İsrail için sert bir “darbe olduğu” değerlendirmesi yapıldı ve şu açıklamalar yer aldı: “Çünkü İsrail kendisini Yemen’de Husilerle yalnız bir şekilde mücadele eder bir pozisyonda bulabiliyor. Güvenlik kaynaklarına göre Trump, bu kararı, Yemen’e yönelik saldırıları bir yük haline getiren bir dizi stratejik zorluk nedeniyle aldı. Bu zorlukların ilki, ABD’nin Sana’daki yönetimin siyasi iradesini ve askeri gücünü kıramadığını anlamasıydı.

İkinci olarak, kara harekâtı için bir Arap koalisyonu oluşturmanın mümkün olamadığı söyleniyor. Mısır, Suudi Arabistan ve BAE, öncelikli olarak İsrail’in çıkarlarına hizmet eden ABD’nin bu adımına dahil olmayı kabul etmedi. Üçüncüsü, Husiler, Gazze’ye verdikleri destekle bölgesel düzeyde meşruiyet kazandı ve İsrail ile Batı’ya kafa tuttular.”

HUSİLER ÜSTÜNLÜK KAZANDI

Dördüncü olarak, Husiler, 22 adet MQ-9 insansız hava aracını düşürdü ve üç uçağa zarar verdi. ABD’de bir uçak gemisinin doğrudan vurulabileceği yönünde endişeler oluştu ve bu durum ABD donanması için ‘ebedi bir utanç’ olarak değerlendirildi.

Son olarak, Yemen’deki sivillerin hedef alınmasının Trump’ın siyasi muhalifleri tarafından bir koz olarak kullanıldığı ifade edildi. Ortaya çıkan bu durumda Trump’ın iki seçeneği vardı: Ya maliyetli ve tehlikeli bir kara harekâtına katılacak ya da hiçbir fayda sağlamadığı anlaşılan hava saldırılarına devam edecekti. Trump, Yemen bataklığına saplanma korkusuyla savaşı bitirmeden meydandan çekilmeyi seçti.”

ATEŞKES ANLAŞMASI NE OLDU?

Yemen’deki Husiler ile ABD arasında, Kızıldeniz ve Babu’l Mendeb Boğazı’nda saldırılara son verilmesi konusunda bir ateşkes anlaşması yapılmıştı. Husiler, bu ateşkes anlaşmasını Yemen’in zaferi olarak nitelendirdi.