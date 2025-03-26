ABD Gizlice Cep Telefonlarını İzliyor!

SON RAPORUN ŞOK EDİCİ BULGULARI

China Cybersecurity Industry Alliance’ın (CCIA) yayınladığı en son siber güvenlik raporu, ABD istihbarat teşkilatlarının dünya çapında cep telefonu kullanıcılarından gizlice veri topladığı iddiaları ile gündeme geldi. Raporda, ABD ajanlarının SIM kartlarına, işletim sistemlerine ve mobil uygulamalara sızmak için kullanmış olduğu gelişmiş bilgisayar korsanlığı araçları detaylandırılıyor. Ayrıca, kullanıcıların konumları, kişisel bilgileri ve hesap bilgileri üzerinde Wi-Fi, Bluetooth, GPS ve mobil ağlar aracılığıyla hedef alındıkları ifade ediliyor.

IPHONE KULLANICILARI RİSK ALTINDA

Rapora göre, Apple iPhone kullanıcıları, bu gizli gözetleme faaliyetlerinin en büyük hedefleri arasında yer alıyor. ABD istihbarat teşkilatlarının, söz konusu kullanıcıların herhangi bir etkileşime girmelerine gerek kalmadan telefonlarına sızan “sıfır tıklama” saldırıları kullandıkları iddia ediliyor. Bu tür saldırılar ile iMessage uygulamasına gizlice casus yazılımların yüklenmesi sağlanarak, mesajlar, arama kayıtları, fotoğraflar ve gerçek zamanlı konum verileri ele geçiriliyor. Böylece iPhone kullanıcılarının uzun süreli ve gizli bir şekilde gözetlenmesi mümkün hale geliyor.

CASUSLUK FAALİYETLERİ GENİŞ BİR AĞA YAYILIYOR

CCIA raporuna göre, ABD ajanlarının yürüttüğü casusluk faaliyetleri yalnızca cep telefonlarıyla sınırlı kalmıyor. Büyük BT şirketlerinin veri merkezleri, mobil ağ sağlayıcıları, internet servis sağlayıcıları ve hatta USB kabloları gibi veri aktarım araçları da bu tespitlerin hedefleri arasında bulunuyor. Bu yöntem sayesinde, çok sayıda kullanıcının aynı anda izlenmesi mümkün oluyor ve kullanıcıların verilerini korumak giderek zorlaşıyor.

GÜVENLİK ENDİŞELERİYSE GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR

CCIA, bu saldırıların tüm cep telefonu kullanıcılarını riske attığını vurguluyor. ABD ajanlarının kullandığı casus araçlar, Truva atı virüsleri ve gizli izleme yöntemleri, güvenli web kullanımını tehdit ediyor, kullanıcı verilerini gizliyor ve ulusal güvenliği de riske sokuyor. Uzmanlar, eğer bu durum devam ederse, daha fazla kullanıcının kimlik hırsızlığı ve veri sızıntısı riski ile karşılaşabileceğini belirtiyor.