ABD, Güney Afrika’ya Yardımları Durdurdu

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN GÜNEY AFRİKA’YA YARDIMLARA SON

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın Güney Afrika’ya yapılan yardımlara son verme kararı aldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, bu kararın arkasında Güney Afrika’nın “2024 tarihli Toprak Kamulaştırma Yasası”, İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) açtığı “soykırım” davası ile İran’la “yakın ilişkileri” bulunduğu belirtildi.

ABD’NİN GÜNEY AFRİKA’YA YARDIM KARARINA GEREKÇE

Açıklamada, “ABD, Güney Afrika hükümetinin ülkesindeki hak ihlallerinin yanı sıra ABD dış politikasını zayıflatmasını ve müttefiklerimize yönelik güvenlik tehdidi oluşturmasını destekleyemez.” ifadeleri kullanıldı. Bu durum, Amerika’nın dış politika stratejilerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.