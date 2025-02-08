More
Gündem

ABD, Güney Afrika’ya Yardımları Durdurdu

abd-guney-afrika-ya-yardimlari-durdurdu

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN GÜNEY AFRİKA’YA YARDIMLARA SON

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın Güney Afrika’ya yapılan yardımlara son verme kararı aldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, bu kararın arkasında Güney Afrika’nın “2024 tarihli Toprak Kamulaştırma Yasası”, İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) açtığı “soykırım” davası ile İran’la “yakın ilişkileri” bulunduğu belirtildi.

ABD’NİN GÜNEY AFRİKA’YA YARDIM KARARINA GEREKÇE

Açıklamada, “ABD, Güney Afrika hükümetinin ülkesindeki hak ihlallerinin yanı sıra ABD dış politikasını zayıflatmasını ve müttefiklerimize yönelik güvenlik tehdidi oluşturmasını destekleyemez.” ifadeleri kullanıldı. Bu durum, Amerika’nın dış politika stratejilerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

ÖNEMLİ

Manşet

Trabzonspor, Eskihellaç Transferini Duyurdu

Trabzonspor, Gaziantep FK'dan Mustafa Eskihellaç'ı transfer ettiğini duyurdu ve anlaşmanın mali detaylarını da paylaştı.
Gündem

Rtük Başkanı Şahin: Tarafsızlığa Uymayanlara Yaptırım

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, tarafsızlığın ihlal edilmesinin gazetecilik ilkelerine zarar verdiğini belirtti ve bu ihlallere yüksek ceza uygulanacağını açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.