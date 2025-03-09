ABD-Hamas Görüşmeleri İlerliyor İddiası

İLERLEME KAYDEDİLDİ

İsrail’in yayın organı KAN, ABD’nin Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler ile Hamas yöneticisi Halil el-Hayya arasında yürütülen müzakerelerde önemli bir ilerleme sağlandığını açıkladı. Ancak, bu konuda taraflardan resmi bir açıklama henüz gelmedi.

ABD’NİN DİPLOMASİSİ HIZLANIYOR

Habere göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Hamas ile ateşkes anlaşmasının ilk aşamasını uzatma konusunu ele almak üzere salı günü bölgeyi ziyaret edecek. Bu ziyaretin, müzakerelerin seyrinde önemli bir etkisi olması bekleniyor.

İSRAİL’DEN DOHA’YA HEYET GÖNDERİMİ

İsrail hükümeti, Gazze’de süren ateşkes ve esir takası görüşmeleri için yarın Katar başkenti Doha’ya bir heyet göndermeye hazırlanıyor. Heyetin yetki alanının, bugün yapılacak olan kabine toplantısında kesinleşeceği bildirildi. Bu arada, İsrail heyetinde Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer’in yer almayacağı öğrenildi. İsrail Başbakanlık Ofisi, daha önce müzakerelerin ikinci aşamasına henüz geçilmediğini, ama Doha’ya bir heyet gönderme kararı aldıklarını belirtti.

DOĞRUDAN GÖRÜŞMELER İSRAİL’İ RAHATSIZ ETTİ

ABD merkezli Axios, Washington yönetiminin Hamas ile ABD vatandaşı olan İsrailli esirlerin serbest bırakılması için doğrudan müzakereler yürüttüğünü aktardı. Bu durum, Tel Aviv yönetiminde rahatsızlık yarattı. Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, müzakereleri yürüten Adam Boehler ile görüşerek, İsrail’in rızası olmadan Hamas’a herhangi bir teklif sunulmasına karşı olduklarını net bir şekilde ifade etti.

GAZZE’YE YARDIMLAR DURDURULDU

İsrail, ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşamasının 42 gün sürmesinin ardından, 2 Mart itibarıyla Gazze’ye insani yardımların girişini durdurma kararı aldı. Bu karar, bölgedeki belirsizliği artırırken, ABD Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler’in Katar’da Hamas yetkilileriyle bir araya gelerek, ABD vatandaşı esirlerin serbest bırakılmasını görüştüğü öne sürüldü. Adını açıklamak istemeyen bir Filistinli kaynak, bu görüşmenin yeni olmadığını, Hamas’ın ABD’li yetkiliye, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesi gerektiğini vurguladığını ifade etti. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD’nin Hamas ile Amerikalı esirlerin serbest bırakılması konusunda doğrudan görüştüğü iddialarını doğruladı.