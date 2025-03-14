ABD, Hamas’ı Uyardı: Son Tarihe Dikkat

BİRESİMLİKLİ AÇIKLAMA

Beyaz Saray, Hamas’a dair bir bildiri yayınladı. Açıklamada, “Başkan Trump Hamas’ın ya rehineleri hemen serbest bırakacağını ya da ağır bir bedel ödeyeceğini açıkça ifade etti” denildi. ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Kıdemli Direktörü Eric Trager, Çarşamba akşamı Doha’da ateşkesin Ramazan ve Hamursuz aylarının ötesine uzatılması ve kalıcı bir ateşkes çerçevesinin müzakere edilmesi için zaman tanınması adına bir köprü önerisi sundular.

KÖPRÜ ÖNERİSİNİN DETAYLARI

Açıklamada, köprü önerisinin detaylarına yer verildi. “Öneriye göre Hamas, önceki formüllere uygun olarak mahkumlar karşılığında canlı esirleri serbest bırakacak. Birinci aşama ateşkes, önemli ölçüde insani yardımın yeniden başlamasına olanak tanıyacak şekilde uzatılacak. ABD, uzatılan ateşkes dönemi boyunca bu zor çatışmaya kalıcı bir çözüm bulmak için çalışacak” ifadeleri yer aldı. Ayrıca, Katarlı ve Mısırlı ortaklar aracılığıyla Hamas’a, bu köprünün hemen hayata geçirilmesi ve ABD-İsrail çifte vatandaşı Edan Alexander’ın derhal serbest bırakılması gerektiği ciddi bir dille iletildi.

Yapılan açıklamada, “Hamas’ın bu öneriye uygulanamaz taleplerde bulunduğu” iddia edildi. “Hamas, zamanın kendi tarafında olduğuna dair çok kötü bir bahis oynuyor. Fakat durum böyle değil. Hamas son tarihin farkında ve bu tarih geçerse buna uygun bir şekilde karşılık vereceğimizi bilmelidir” denildi.