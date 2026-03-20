ABD Hazine Bakanı İran Petrol Yaptırımlarını Kaldırabilir

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, denizlerde bekleyen İran petrolü üzerindeki yaptırımların kaldırılabileceğini duyurdu. Bessent, Fox Business kanalındaki bir yayında, Orta Doğu’daki çatışmaların petrol piyasası üzerindeki baskılarına değindi. Rus petrolüne yönelik yaptırımları geçici olarak kaldırdıklarını hatırlatan Bessent, “Önümüzdeki günlerde, denizde bulunan İran petrolüne yönelik yaptırımları da kaldırabiliriz.” ifadesini kullandı. Bu miktarın yaklaşık 140 milyon varil olduğunu belirten Bessent, bu verilerin hesaplama şekline göre İran’ın piyasaya sunmuş olduğu ve genelde tamamının Çin’e gidecek 10 gün ila 2 haftalık tedarik anlamına geldiğini dile getirdi.

İRAN PETROLÜ KAMPANYASI

Bessent, “Özünde, bu kampanyayı sürdürürken önümüzdeki 10 ila 14 gün boyunca fiyatları düşük tutabilmek adına, İran varillerini bizzat İranlılara karşı kullanmış olacağız.” şeklinde konuştu. Kullanılabilecek diğer araçlarla ilgili de bilgi veren Bessent, geçen hafta 400 milyon varille tarihin en büyük stratejik petrol rezervi (SPR) salımının onaylandığını hatırlattı. Ayrıca, “ABD fiyatları düşük tutmak amacıyla tek taraflı olarak bir SPR salımı daha gerçekleştirebilir.” ifadelerini ekledi.

RUS PETROLÜNE YAPILAN İZİN

Geçen hafta, ABD yönetimi mevcut petrol arzını küresel ölçekte artırmak amacıyla denizde mahsur kalan Rus petrolünün satın alınmasına geçici bir izin verdi. Böylece, yaptırımlar nedeniyle yasaklanan Rusya menşeli petrol veya petrol ürünlerinin satışı, teslimatı veya gemiden boşaltılması gibi işlemler, bu ürünlerin 12 Mart’a kadar yüklenmesi koşuluyla 11 Nisan’a kadar serbest bırakılmış oldu.