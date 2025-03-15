Abd, Husilere Karşı Saldırı Başlattı!

ABD HAVACILIK VE DENİZ GÜÇLERİ HUSİ HedefLERİNE SALDIRDI

ABD’nin hava ve deniz kuvvetleri, Husilere ait çeşitli hedeflere yönelik saldırılar gerçekleştirdi. New York Times’ın haberine göre, Husilere karşı 10’dan fazla saldırı düzenlenirken, bu işlemler ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla gerçekleştirildi. Bu saldırılarda radar ve hava savunma sistemleriyle beraber füze sistemleri gibi önemli altyapı unsurları hedef alındı. ABD’li yetkililer, bu saldırıların İran’a yönelik güçlü bir mesaj taşıdığını belirtirken, aynı zamanda Trump’ın ikinci döneminin en kritik askeri müdahalesi olduğunu vurguladı.

TRUMP’TAN HUSİLERE HATARLI MESAJ

Trump sosyal medya platformu Trump Social’dan yaptığı açıklamada Husilere doğrudan seslendi. “Husiler; zamanınız doldu, saldırılarınız durmak zorunda, durmazsa daha önce görmediğiniz biçimde cehennem üzerinize yağacak,” dedi. Ayrıca, İran’a da sert bir uyarıda bulunarak, “İran’a; Husilere destek derhal sona ermeli. Amerikan halkını ve tarihteki en büyük yetkiyi alan başkanını tehdit etmeyin,” ifadelerini kullandı.

HUSİLER VE İSRAİL ARASINDA DEVAM EDEN GERİLİM

Husiler, geçtiğimiz yıldan bu yana Gazze’ye destek sağlama iddiasıyla İsrail’e birçok saldırı düzenledi. Bu saldırılarda insansız hava araçları ve hipersonik balistik füzelerin kullanıldığı kaydedildi. İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkes sonrasında saldırılar durmasına rağmen, Kızıldeniz civarında ABD Donanması ile Husiler arasındaki gerilim devam etmekte. Husiler geçen haftalarda, ABD’ye ait MQ-Reaper-9 tipi bir insansız hava aracını düşürdüklerini açıkladı.