ABD, Husilere Karşı Saldırı Düzenlendi

ABD HAVA VE DENİZ GÜÇLERİ HUSİ Hedeflerini Vurdu

ABD’ye ait hava ve deniz güçlerinin, Husilere ait hedeflere yönelik saldırılar düzenlediği bildirildi. New York Times’ın, ABD’li yetkililere ve Yemen basınına dayandırdığı habere göre, Husilere karşı 10’dan fazla saldırı gerçekleşti. Bu saldırıların talimatının ABD Başkanı Donald Trump’tan geldiği ifade ediliyor. Saldırılar sırasında, radar ve hava savunma sistemleriyle birlikte füze sistemleri hedef alındı. ABD’li yetkililer, bu operasyonun İran’a karşı bir mesaj niteliği taşıdığına dikkat çekerken, Trump’ın ikinci döneminin en önemli askeri müdahalesi olduğunu belirtiyor.

ZAMANINIZ DOLDU

Trump Social isimli sosyal medya platformundan Husilere yönelik bir açıklama yaptı. Trump’ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Husiler; zamanınız doldu, saldırılarınız durmak zorunda, durmazsa daha önce görmediğiniz biçimde cehennem üzerinize yağacak.” Ayrıca, İran’a da seslenerek “İran’a; Husilere destek derhâl sona ermeli. Amerikan halkını ve tarihteki en büyük yetkiyi alan başkanını tehdit etmeyin.” dedi.

HUSİLER İLE İSRAİL ARASINDAKİ GERİLİM DEVAM EDİYOR

Husilerin son bir yıldır, Gazze’ye destek olma iddiasıyla İsrail’e pek çok saldırı gerçekleştirdiği biliniyor. Bu saldırılarda insansız hava araçları ve hipersonik balistik füzeler kullanıldı. İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkes ile birlikte saldırılar duraksasa da, Kızıldeniz çevresinde ABD Donanması ile Husiler arasında gerilim devam ediyor. Ayrıca, Husiler geçtiğimiz haftalarda ABD’ye ait MQ-Reaper-9 tipi bir insansız hava aracını düşürdüklerini duyurdu.