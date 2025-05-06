Abd, Husilere Saldırıları Sonlandırıyor

YENİ AÇIKLAMALAR VE GELİŞMELER

Yemen’deki İran destekli Husi güçlerine karşı saldırılarını sürdüren ABD’den yeni bir açıklama geldi. Orta Doğu’yu kapsayan bir tur için Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne gidecek olan ABD Başkanı Donald Trump, bölgedeki sıcak gelişmelere dair bilgiler aktardı. Trump, “Husilerin ABD ile savaşmak istemediğini” belirterek, “Husiler dün ‘Artık savaşmak istemiyoruz’ dedi. Bu önemli ve güzel bir gelişme. Onlar saldırılarını durduracak. Biz de hava saldırılarına hemen son vereceğiz. Orta Doğu seyahatime başlamadan önce çok büyük bir duyuru yapacağım.” ifadelerini kullandı.

HUSİLER’E KARŞI ULUSLARARASI GÜÇ

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023 tarihinde bir grup ülkenin katılımıyla “Refah Muhafızı Operasyonu” adı altında çok uluslu bir “deniz görev gücü” oluşturulduğunu açıklamıştı. Trump, Truth Social platformunda 15 Mart’ta, orduya Yemen’deki Husilere karşı “büyük bir saldırı” başlatma talimatı verdiğini duyurdu. Ayrıca, Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD’ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington’ı da kapsayacağını ifade etti.