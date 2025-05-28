Abd, İfade Özgürlüğü İhlal Edenlere Vize Kısıtlaması

AMERİKA’DAN TARTIŞMA YARATACAK KARAR

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaptığı açıklamada, ifade özgürlüğünü ihlal eden yabancı yetkililere yönelik olarak ABD vatandaşlarına veya ülkede ikamet eden kişilere vize kısıtlaması uygulanacağını duyurdu. Rubio, “Kendi ülkemizde sansürü reddetmek için önlemler alırken, bazı yabancı hükümet ve yetkililerin bu boşluğu doldurduğuna dair endişe verici örnekler görüyoruz” dedi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Rubio, özellikle sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlar nedeniyle yabancı yetkililer tarafından ABD vatandaşlarına yönelik baskıcı girişimlerin kabul edilemeyeceğini vurguladı. ABD’de yasal olarak korunan ifade özgürlüğüne yönelik her türlü dış müdahaleye karşı olduklarını belirten Rubio, bu tür girişimlerin ABD egemenliğini ihlal ettiğini ve hiçbir şekilde hoş görülemeyeceğini ifade etti. Bazı durumlarda, ilgili kişilerin aile üyelerinin de kısıtlamalardan etkilenebileceğini açıkladı.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KORUMAYA KARARLIYIZ

Rubio, ifade özgürlüğünün ABD’nin temel değerlerinden biri olduğunu hatırlatarak, “ABD halkı için en kıymetli haklardan biri olan ifade özgürlüğünü sadece içeride değil, dış kaynaklı tehditlere karşı da korumaya kararlıyız” dedi. Yeni vize kısıtlama politikası, Göç ve Vatandaşlık Yasası çerçevesinde yürürlüğe girecek. Bu yasa, Dışişleri Bakanlığı’na “ABD için potansiyel olarak ciddi olumsuz dış politika sonuçları doğurabilecek” yabancıların ülkeye girişini engelleme yetkisi veriyor.

ÖĞRENCİ VİZE RANDEVULARI DURDURULDU

ABD basınında yer alan haberlere göre, Rubio’nun tüm büyükelçilik ve konsolosluklara, öğrenci vizesi başvurusu yapanlara yönelik vize randevusu verilmesinin durdurulması yönünde talimat verdiği belirtildi. Söz konusu başvuru sahiplerinin sosyal medya hesaplarının incelenmesinin ardından randevuların yeniden verileceği ifade edildi. Mevcut randevuların belirtilen karardan etkilenmeyeceği kaydedildi.