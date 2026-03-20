ABD İle NATO Arasındaki İran Krizi Derinleşiyor

ABD İLE NATO ARASINDA İRAN ÇIKMAZI

Körfez ülkelerinde bulunan ABD üslerine yönelik İran’ın gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda Hürmüz Boğazı’nın kapatılması, dünya genelinde olumsuz etkilere yol açtı. Bu gelişmenin ardından özellikle Brent petrol fiyatlarında belirgin bir artış gözlemlendi.

TRUMP’TAN YARDIM ÇAĞRISI

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılabilmesi için diğer ülkelerin desteğine ihtiyaç olduğunu vurguladı. Trump, “İran’ın icabına baktık ama Hürmüz için yardım gerekiyor. Birçok ülke yolda olduğunu söyledi.” sözleriyle durumu aktardı.

NATO: HÜRMÜZ ÜZERİNDE İŞBİRLİĞİ

ABD Başkanı Trump’ın Hürmüz Boğazı ile ilgili açıklamalarının ardından NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Hürmüz için çalıştıklarını belirtti. Rutte, “Hürmüz için çalışıyoruz. Müttefikler Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması konusunda görüşmeler yapıyor.” ifadelerine yer verdi.

TRUMP’TAN NATO’YA ELEŞTİRİ

Trump, NATO’yu eleştirerek, “ABD olmadan NATO kağıttan bir kaplan!” dedi. Ayrıca, İran’ı nükleer güç üretme çabalarını durdurma mücadelesine NATO ülkelerinin katılmadığını belirtti.

KORKULU MESAJ

Trump, bildirisine devam ederken, NATO’nun askeri risk almaktan kaçındığını ifade etti. “Artık askeri olarak zafer kazanmış ve kendileri için çok az tehlike kalmışken, ödemek zorunda kaldıkları yüksek petrol fiyatlarından şikayet ediyorlar, ancak yüksek petrol fiyatlarının tek nedeni olan basit bir askeri manevra olan Hürmüz Boğazı’nın açılmasına yardım etmek istemiyorlar ki bu çok az risk taşıyan, basit bir askeri manevradır.” dedi ve korkakları unutmayacaklarını vurguladı.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NIN STRATEJİK KÜRESEL ÖNEMİ

Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin önemli bir kısmının geçiş noktası olmasıyla küresel enerji güvenliği açısından kritik bir öneme sahip. Bu boğazdan, kriz öncesi günlük yaklaşık 20 milyon varil petrol taşındığı bilgisi dikkat çekiyor. İran’ın kapatması ve yaptığı saldırı tehditleri sonrası bu boğazdaki tanker trafiği büyük oranda durma noktasına geldi ve boğazın kapatılması tarihteki en büyük petrol arzı kesintisine yol açtı.