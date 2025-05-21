ABD İle Türkiye Ortaklık Başlatıyor

TÜRKİYE-ABD ARASINDA YENİ BİR ORTAKLIK DÖNEMİ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Washington’da gerçekleştirilen Türkiye-ABD Suriye Çalışma Grubu toplantısının ardından her iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni bir ortaklık dönemine girdiğini duyurdu. Bruce, Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau’nun, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ile bir araya geldiğini belirterek barış, ticaret ve ekonomik işbirliği gibi ortak hedefler doğrultusunda işbirliğinin ilerlediğini ifade etti. Bruce, “Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ile bir araya geldi. Bakan Yardımcısı, ABD-Türkiye ikili ilişkilerinin güçlü yapısını ve bu ilişkinin yeni bir ortaklık dönemi olarak değerlendirildiğini vurguladı; barış, ticaret ve ekonomik iş birliği gibi ortak hedefler doğrultusunda iki ülke arasında çok çeşitli alanlarda iş birliğinin ilerletildiğini ifade etti” dedi. Taraflar ayrıca, Başkan Trump’ın Suriye’ye yönelik yaptırım hafifletme açıklamasının hayata geçirilmesinin önemini ele aldı ve istikrarlı, birleşik bir Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğinin altını çizdiler.

ORTAK AÇIKLAMA DA YER ALDI

Türkiye-ABD Suriye Çalışma Grubu toplantısının ardından yapılan ortak açıklamada, “Türkiye ve ABD, istikrarlı, kendisiyle ve komşu coğrafyasıyla barışık bir Suriye vizyonunu paylaşmaktadır. Bu, yerlerinden edilmiş milyonlarca Suriyelinin evlerine dönmesine de imkan verecektir. Türkiye ve ABD, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasının önemini teyit etmektedir. Terör örgütlerine melce (barınak, sığınak) sağlamayan, istikrarlı ve birliğini haiz Suriye, bölgesel güvenlik ve refahı destekleyecektir” ifadeleri yer aldı. Toplantıya ilişkin yapılan ortak açıklamada, “Türkiye ve ABD, Suriye’de istikrar ve güvenlik konusunda işbirliği ve koordinasyonu Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başkan Trump’ın ortaya koydukları çerçevede arttırmaya kararlıdır” denildi. ABD, Suriye Çalışma Grubu’nun yeni turu için Türk heyetine Washington D.C.’de ev sahipliği yaptı.

HEYETLER ARASINDA İŞBİRLİĞİ GÖRÜŞÜLDÜ

Türkiye ve ABD’nin kurumlararası heyetlerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Dr. Nuh Yılmaz ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau başkanlık etti. Türkiye’nin ABD nezdindeki Büyükelçisi Sedat Önal ve ABD’nin Türkiye nezdindeki Büyükelçisi Thomas Barrack Jr. da toplantıya katıldı. Heyetler, yaptırımların Başkan Trump’ın talimatıyla uyumlu şekilde kaldırılması ve terörizmin her türü ile tezahürüyle mücadele edilmesi dâhil olmak üzere, Suriye’ye dönük ortak önceliklerini ele almışlardır. Türkiye ve ABD, istikrarlı, kendisiyle ve komşu coğrafyasıyla barışık bir Suriye vizyonunu paylaşıyor; bu durum, yerinden edilmiş milyonlarca Suriyelinin evlerine dönüşünü mümkün hale getiriyor. Ayrıca, Türkiye ve ABD, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasının önemine vurgu yaparak, terör örgütlerine sığınak sağlamayan, istikrarlı bir Suriye’nin bölgesel güvenlik ve refah sağladığını belirtiyor.