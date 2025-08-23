Abd, Intel’in Hissesini Aldı

ABD HÜKÜMETİ, INTEL’İN YÜZDE 10 HİSSESİNİ ALDI

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, hükümetin yarı iletken üreticisi Intel’den yüzde 10 hissesini aldığını açıkladı. Lutnick, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından şu ifadeleri kullandı: “ABD artık büyük Amerikan teknoloji şirketlerimizden biri olan Intel’in yüzde 10’una sahip.” Bu anlaşmanın, yarı iletkenler alanındaki ABD liderliğini güçlendireceğini ve ülke ekonomisini büyüteceğini belirtti. Ayrıca bu durumun Amerika’nın teknolojik üstünlüğünü korumaya yardımcı olacağını aktardı.

ANLAŞMA DETAYLARI AÇIKLANDI

Intel tarafından yapılan açıklamada, Trump yönetimiyle gerçekleştirilen bu “tarihi” anlaşmanın, ABD’nin teknoloji ve üretimdeki liderliğini hızlandırmak amacıyla gerçekleştiği vurgulandı. Açıklamada, ABD hükümetinin Intel’in hisselerine 8,9 milyar dolarlık bir yatırım yapacağı belirtildi. Hükümetin, Intel hisselerinin 433,3 milyon adetini hisse başına 20,47 dolardan satın alacağı ifade edildi. Bu rakam, şirketin toplam hisselerinin yüzde 9,9’una denk geliyor. Ayrıca, hükümetin yatırımının pasif bir sahiplikle sınırlı olacağı, yönetim kurulu temsilciliği veya başka bir yönetim ya da bilgi hakkı içermeyeceği aktarıldı. Bunun yanı sıra, hükümetin hissesinin, daha önce Intel’e yönelik “CHIPS ve Bilim Yasası” çerçevesinde ayrılan ancak henüz ödenmemiş 5,7 milyar dolarlık hibe ve 3,2 milyar dolarlık tahsisle finanse edileceği ifade edildi.

TRUMP’IN DEĞERLENDİRMELERİ

ABD Başkanı Donald Trump, konu hakkında Truth Social sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu. Trump, “ABD’nin, daha da inanılmaz bir geleceğe sahip büyük bir Amerikan şirketi olan Intel’in yüzde 10 hissesinin tamamen sahibi olduğu ve kontrol ettiğini bildirmekten büyük onur duyuyorum.” dedi. Ayrıca, Intel ile yaptığı müzakere sürecine de değinerek, “ABD bu hisseler için hiçbir ödeme yapmadı ve hisseler şu anda yaklaşık 11 milyar dolar değerinde.” değerlendirmesini yaptı.

Trump, Intel’in en son teknolojiye sahip yarı iletkenler ve çipleri üretmesinin ABD’nin geleceği için kritikliğine dikkat çekti. Ayrıca, Trump, Oval Ofis’te düzenlenen bir etkinlikte basın mensuplarının yönelttiği sorularla ilgili, “Bunu yapmayı kabul ettiler ve bence bu, onlar için harika bir anlaşma.” ifadelerini kullandı. Başkan, Intel’in rakiplerine karşı geride kaldığına da değinerek, CEO Lip-Bu Tan ile yaptığı görüşmelerde bu konuyu gündeme getirdiğini aktardı.

KANADA İLE GÖRÜŞMELER

Bununla birlikte, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’ndaki faiz indirimlerine yönelik yorumları üzerine Trump, “Ona ‘çok geç’ dememizin bir sebebi var. Bir yıl önce indirmeliydi. Çok geç kaldı.” şeklinde yanıt verdi. Ayrıca, Kanada’nın ABD mallarına yönelik birçok misilleme tarifeyi kaldırma kararına ilişkin olarak, Kanada Başbakanı Mark Carney ile gerçekleştirdiği olumlu görüşmeyi de aktardı. Trump, Carney ile yeniden bir araya gelmeyi planladıklarını ve Kanada ile iyi ilişkiler kurmak istediklerini ifade etti.