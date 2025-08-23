Abd, Intel’in Hissesini Aldı

ABD HÜKÜMETİ İNTEL’İN HİSSESİNİ ALDI

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, hükümetin yarı iletken üreticisi Intel’in yüzde 10 hissesini aldığını duyurdu. Lutnick, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “ABD artık büyük Amerikan teknoloji şirketlerimizden biri olan Intel’in yüzde 10’una sahip.” dedi. Anlaşmayı “tarihi” olarak değerlendiren Lutnick, bu durumun yarı iletkenler alanında ABD’nin liderliğini güçlendireceğini, ülke ekonomisini büyüteceğini ve Amerika’nın teknolojik üstünlüğünü güvence altına alacağını kaydetti.

ANLAŞMA DETAYLARI AÇIKLANDI

Intel, Trump yönetimiyle yapılan anlaşma hakkında detaylar paylaştı. Yapılan açıklamada, ABD’nin teknoloji ve üretim alanındaki liderliğini hızlandırmak amacıyla “tarihi” bir anlaşmaya varıldığı belirtildi. Buna göre, ABD hükümeti Intel’in hisselerine 8,9 milyar dolarlık bir yatırım yapacak. Hükümetin Intel hisselerinin 433,3 milyon adedini hisse başına 20,47 dolardan satın alacağı, böylece hissesinin yüzde 9,9’una sahip olacağı ifade edildi. Açıklamada, hükümetin Intel’deki yatırımının pasif bir sahiplik olacağı ve yönetim kurulu temsili veya başka bir yönetim ya da bilgi hakkı sağlamayacağı aktarıldı. Ayrıca, bu yatırımla ilgili daha önce Intel’e yerli yarı iletken üretimini artırma amacıyla getirilen “CHIPS ve Bilim Yasası” kapsamında tahsis edilen henüz ödenmemiş 5,7 milyar dolarlık hibe ve şirkete verilen 3,2 milyar dolardan faydalanılacağı belirtildi.

TRUMP’DAN AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, “ABD’nin, daha da inanılmaz bir geleceğe sahip büyük bir Amerikan şirketi olan Intel’in yüzde 10 hissesinin tamamen sahibi olduğu ve kontrol ettiğini bildirmekten büyük onur duyuyorum.” ifadelerini kullandı. Trump, anlaşmayı Intel CEO’su Lip-Bu Tan ile müzakere ettiğini belirtti ve “ABD bu hisseler için hiçbir ödeme yapmadı ve hisseler şu anda yaklaşık 11 milyar dolar değerinde.” değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca, Trump, Intel’in en son teknolojiye sahip yarı iletkenler ve çipler üretmesinin ABD’nin geleceği için hayati önem taşıdığını vurguladı.

TOPLUMSAL AÇIKLAMALAR VE GÖRÜŞMELER

Trump, Oval Ofis’te basın mensuplarının sorularını yanıtladığı etkinlikte, ABD hükümetinin Intel’de hisse sahibi olmayı değerlendirdiğine dair sorulara, “Bunu yapmayı kabul ettiler ve bence bu, onlar için harika bir anlaşma.” yanıtını verdi. Ayrıca, Trump, Intel’in rakiplerine göre geride kaldığını belirterek, konuyu geçen hafta Intel CEO’su Lip-Bu Tan ile yaptığı görüşmede gündeme getirdiğini ifade etti. Ek olarak, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimleri hakkında yaptığı konuşmaya karşılık olarak, “Ona ‘çok geç’ dememizin bir sebebi var. Bir yıl önce indirmeliydi. Çok geç kaldı.” dedi. Kanada’nın ABD mallarına uygulanan birçok misilleme tarifeyi kaldırma kararına da değinen Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney ile olumlu bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti ve Carney ile yakında tekrar görüşeceklerini ifade etti.