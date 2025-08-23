Abd, Intel’in Yüzde 10 Hissesini Aldı

ABD HÜKÜMETİ İNTEL’İN HİSSESİNİ SATIN ALDI

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, hükümetin yarı iletken üreticisi Intel’in yüzde 10 hissesine sahip olduğunu duyurdu. Lutnick, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, “ABD artık büyük Amerikan teknoloji şirketlerimizden biri olan Intel’in yüzde 10’una sahip.” şeklinde bir ifade kullandı. Bu tarihi anlaşmanın yarı iletkenler alanında ABD’nin liderliğini güçlendirip ülke ekonomisini büyüteceğini ve Amerika’nın teknolojik üstünlüğünü güvence altına almaya yardımcı olacağını aktardı.

TARIHI ANLAŞMA DETAYLARI AÇIKLANDI

Intel tarafından yapılan açıklamada, Trump yönetimiyle ABD’nin teknoloji ve üretimdeki liderliğini hızlandırmak amacıyla “tarihi” bir anlaşmaya varıldığı belirtiliyor. Açıklamada, anlaşma şartlarına göre ABD hükümetinin Intel’e 8,9 milyar dolarlık bir yatırım gerçekleştireceği ifade ediliyor. Hükümetin Intel hisselerinin 433,3 milyon adedini hisse başına 20,47 dolardan alacağı, bunun da şirketin hisselerinin yüzde 9,9’una tekabül ettiği kaydediliyor. Ayrıca, hükümetin Intel’deki yatırımının pasif bir sahiplik olacağı ve yönetim kurulu temsilciliği ya da bilgi hakkı içermeyeceği de vurgulandı. Hükümetin hissesinin, daha önce Intel’e yerli yarı iletken üretimini artırmak için hayata geçirilen “CHIPS ve Bilim Yasası” kapsamındaki 5,7 milyar dolarlık hibe ile 3,2 milyar dolarla finanse edileceği bilgisi verildi.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump da Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Trump, “ABD’nin, daha da inanılmaz bir geleceğe sahip büyük bir Amerikan şirketi olan Intel’in yüzde 10 hissesinin tamamen sahibi olduğu ve kontrol ettiğini bildirmekten büyük onur duyuyorum.” dedi. Anlaşmayı Intel Üst Yöneticisi (CEO) Lip-Bu Tan ile müzakere ettiğini belirten Trump, “ABD bu hisseler için hiçbir ödeme yapmadı ve hisseler şu anda yaklaşık 11 milyar dolar değerinde.” şeklinde bir değerlendirme yaptı. Trump, Intel’in yüksek teknolojiye sahip yarı iletkenler ve çipleri üretmesinin ABD’nin geleceği için önemli olduğunu da vurguladı.

ETKİNLİKTE BASIN AÇIKLAMALARI

Başkan Trump, Oval Ofis’te düzenlenen etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. ABD hükümetinin Intel’de hisse sahibi olmayı değerlendirdiğine dair haberler üzerine, “Bunu yapmayı kabul ettiler ve bence bu, onlar için harika bir anlaşma.” ifadesini kullandı. Trump, Intel’in rakiplerine kıyasla geride kaldığını belirterek bu konuyu geçtiğimiz hafta CEO Lip-Bu Tan ile görüştüğünü aktardı. Trump, “Biliyor musun, bence ABD’ye Intel’in yüzde 10’u verilmeli dedim. O da bunu düşünmekte olduğunu söyledi.” dedi. Ayrıca, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’nda yaptığı faiz indirimleri konusundaki açıklamalara da değinerek, “Ona ‘çok geç’ dememizin bir sebebi var. Bir yıl önce indirmeliydi. Çok geç kaldı.” yanıtını verdi. Kanada’nın ABD mallarına uygulanan birçok misilleme tarifeyi kaldırma kararına da vurgu yapan Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney ile iyi bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade etti ve “Yakında tekrar görüşeceğiz, Kanada’ya karşı iyi olmak istiyoruz.” şeklinde konuştu.