ABD, Intel’in Yüzde 10 Hissesini Aldı

ABD HÜKÜMETİNİN İNTEL İLE ANLAŞMASI

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, hükümetin yarı iletken üreticisi Intel’in yüzde 10 hissesini aldığını duyurdu. Lutnick, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, “ABD artık büyük Amerikan teknoloji şirketlerimizden biri olan Intel’in yüzde 10’una sahip.” sözlerini kullandı. Bu anlaşmanın yarı iletkenler alanında ABD’nin liderliğini artıracağını belirten Lutnick, bunun ülke ekonomisini büyüteceğini ve Amerika’nın teknolojik üstünlüğünü güvence altına almaya yardımcı olacağını ifade etti.

ANTLAŞMANIN DETAYLARI

Intel tarafından yapılan açıklamaya göre, Trump yönetimiyle varılan “tarihi” anlaşma, ABD’nin teknoloji ve üretimdeki liderliğini hızlandırma amacını taşıyor. Açıklamada, hükümetin Intel’e 8,9 milyar dolarlık yatırım yapacağı bildirildi. Hükümet, Intel hisselerinin 433,3 milyon adedini hisse başına 20,47 dolardan satın alacak. Bu durum, şirketin hisselerinin yüzde 9,9’una denk geliyor. Ayrıca, hükümetin yatırımının pasif bir sahiplik olacağı, hiçbir yönetim veya bilgi hakkı içermeyeceği açıklandı. Hükümetin hissesinin, “CHIPS ve Bilim Yasası” kapsamında tahsis edilen 5,7 milyar dolarlık hibe ile birlikte 3,2 milyar dolardan finanse edileceği ifade edildi.

TRUMP’IN PAYLAŞIMLARI

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya platformunda “ABD’nin, daha da inanılmaz bir geleceğe sahip büyük bir Amerikan şirkete olan Intel’in yüzde 10 hissesinin tamamen sahibi olduğu ve kontrol ettiğini bildirmekten büyük onur duyuyorum.” şeklinde bir paylaşımda bulundu. Anlaşmayı Intel CEO’su Lip-Bu Tan ile müzakere ettiğini belirten Trump, “ABD bu hisseler için hiçbir ödeme yapmadı ve hisseler şu anda yaklaşık 11 milyar dolar değerinde.” değerlendirmesini yaptı. Trump, Intel’in en son teknolojiye sahip yarı iletkenler ve çipleri üretmenin ABD’nin geleceği için önemli olduğunu vurguladı.

HİSSE SAHİBİ OLMA KARARI

Trump, Oval Ofis’te düzenlenen etkinlikte basın mensuplarının soruları üzerine, “Bunu yapmayı kabul ettiler ve bence bu, onlar için harika bir anlaşma.” dedi. Intel’in rakiplerine göre geride kaldığını dile getiren Trump, bu konuyu Intel CEO’su Lip-Bu Tan ile yaptığı görüşmede gündeme getirdiğini ifade etti. Ayrıca, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’nda faiz indirimlerine kapıyı aralamasıyla ilgili, “Ona ‘çok geç’ dememizin bir sebebi var. Bir yıl önce indirmeliydi. Çok geç kaldı.” ifadesini kullandı. Trump, Kanada’nın ABD mallarına uyguladığı misilleme tarifeleri kaldırma kararına da değinirken, Kanada Başbakanı Mark Carney ile çok iyi bir görüşme yaptığını aktardı. Trump, Carney ile tekrar görüşmeyi planladıklarını ve Kanada’ya karşı iyi ilişkiler sürdürmek istediklerini belirtti.