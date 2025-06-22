ABD İran’ı Bombaladı, Trump Duyurdu

İsrail-İran İlişkilerinde Gelişmeler

ABD’NİN KATILIMIYLA SAVAŞIN SEYRİ DEĞİŞİYOR

İsrail ve İran arasındaki çatışmalar 10. gününe girerken, ABD ilk kez aktif ve resmi olarak savaşa dâhil oldu. ABD güçleri, İran’ın Fordo, Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesislerine yönelik saldırılar gerçekleştirdi. Bu saldırıyı doğrudan duyuran ABD Başkanı Donald Trump, “Fordo tesisine bir bombalama gerçekleştirdik. Tüm uçaklarımız şu an İran hava sahasının dışındadır. Uçaklarımız evlerine dönmektedir” açıklamasını yaptı.

İRAN’A YÖNELİK OPERASYONUN DETAYLARI

Trump, “Fordo artık yok. ABD’nin İran’a yönelik saldırısı; ABD, İsrail ve dünya için tarihi bir an. İran şimdi bu savaşa son vermeyi kabul etmeli” şeklinde ifadeler kullandı. Ayrıca, “Fordo nükleer tesisine tam kapasiteli bir bomba attık” dedi. Saldırıya katılan pilotları tebrik eden Trump, dünyanın başka bir ordusunun bu tür bir operasyonu gerçekleştiremeyeceğini vurguladı ve “Şimdi barış zamanı” sözleriyle açıklamasını tamamladı.

ULUSA SESLENİŞ KONUŞMASI VE SİLAH GÜCÜ

ABD Başkanı Trump, İran’a karşı gerçekleştirilen saldırıları duyurmak amacıyla Türkiye saatiyle 05.00’te Beyaz Saray’da ulusa sesleniş konuşması yapacağını belirtti. Saldırıda, İran’ın yer altındaki Fordo nükleer tesisini imha edebilecek özellikteki Amerikan B-2 hayalet bombardıman uçaklarının kullanıldığı ifade edildi. Bu uçaklar “sığınak katili” olarak biliniyor.

İSRAİL İLE KOORDİNASYON VURGUSU

Öte yandan, İsrail devlet televizyonu Kan’da yapılan haberlere göre, ABD’nin saldırılar sırasında İsrail yönetimiyle tam koordinasyon içinde olduğu belirtildi. Bu durum, iki ülke arasındaki iş birliğinin ne denli güçlü olduğunu ortaya koyuyor.