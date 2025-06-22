Abd, İran’ı Hedef Aldı

İSRAİL’İN SALDIRISI VE ABD’NİN MÜDAHALESİ

İsrail’in Tahran’ı vurması ve ardından İran’ın karşılık vermesiyle patlak veren savaşın 10’uncu gününde Amerika Birleşik Devletleri, İran’a yönelik bir hava saldırısı gerçekleştirdi. Bu saldırıda İran’ın Fordo, Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesisleri hedef alındı. “Sığınak katili” olarak adlandırılan B-2 hayalet bombardıman uçakları kullanıldı. İsrail’in kamu yayın kuruluşu KAN, Amerikan B-2 uçaklarının Missouri’deki Whiteman Hava Kuvvetleri Üssü’nden Batı Pasifik’teki Guam’daki stratejik bir üsse doğru havalandığını duyurmuştu. B-2 bombardıman uçağı, İran’ın yeraltındaki Fordo Nükleer Tesisini imha edebilme kapasitesine sahip tek uçak olarak öne çıkıyor. B-2’lere dört adet Boeing KC-46 Pegasus yakıt ikmal uçağının eşlik ettiği bilgisi verildi. Haberlere göre bu uçaklardan ikisi Pasifik Okyanusu üzerinde B-2’lere yakıt ikmali yaptı, diğer ikisi ise yaklaşık 75 kilometre geride bulunuyor. Ayrıca, ilave iki yakıt ikmal uçağının San Francisco’nun kuzeyinden havalandığı ve kuzeye doğru yöneldiği bildirildi. Bir sonraki yakıt ikmali noktasının daha sonra Hawaii’de olacağı ifade ediliyor.

PENTAGON’DAN AÇIKLAMALAR

Wall Street Journal gazetesine konuşan Pentagon yetkilisi, Missouri eyaletindeki Whiteman Hava Kuvvetleri Üssü’nden 6 adet B-2 gizli bombardıman uçağının havalanmasının doğruluğunu onayladı. Bununla birlikte, bir “B-2 saldırısına hazırlanmakla ilgili” herhangi bir emir verilmediği belirtildi. Yetkili, uçuşların Tahran yönetimiyle yaşanan sorunları diplomatik yollarla çözme çabaları çerçevesinde “İran’a baskı yapmaya yardımcı olabileceğini” açıkladı. Pentagon, B-2’lerle ilgili daha fazla bilgi için Beyaz Saray’ı kaynak gösterdi.

B-2 HEDEF ALMA KABİLİYETİ

ABD Hava Kuvvetleri’ne ait B-2 Spirit hayalet bombardıman uçağı, sofistike hava savunmalarını aşabilme yeteneği ile İran’ın gömülü nükleer araştırma tesislerine hassas saldırılar düzenleyebiliyor. Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD ordusunun Başkan Donald Trump’ın İran ile ilgili vereceği her karara hazır olduğunu vurguladı. Hegseth, Tahran’ın, İsrail’in saldırıları başlamadan önce başkanın nükleer programı ile ilgili yaptığı anlaşma çağrılarına kulak vermesi gerektiğini kaydetti.

İLERİ TEKNOLOJİ VE MALIYETİ

ABD’nin B-2 bombardıman uçağının her biri yaklaşık 2,1 milyar dolara mal oluyor, bu da onu şimdiye kadar yapılmış en pahalı askeri uçak yapıyor. Northrop Grumman tarafından üretilen ve en ileri gizlilik teknolojisine sahip olan bu uçak 1980’lerin sonlarında üretilmeye başlandı. Sovyetler Birliği’nin çöküşüyle birlikte üretimi durdurulan B-2’lerden yalnızca 21 adet üretildi. Bu bombardıman uçağı, yakıt ikmali olmaksızın 6 bin deniz milini aşan bir menzil sunarak ABD’nin küresel saldırı kabiliyeti sağlıyor. Havadan yakıt ikmali ile B-2, Missouri’den Afganistan ve Libya’ya kadar olan görevlerde görülmüş olup, dünya çapındaki hemen her hedefe ulaşabilme yeteneğine sahip. Uçağın 18 kilogramdan fazla faydalı yük kapasitesi, çok çeşitli konvansiyonel ve nükleer silahlar taşımasına olanak tanıyor. B-2’nin dahili silah bölmeleri, 30 bin kiloluk “sığınak delici” bombaları olan iki GBU-57A/B MOP’yi içerebiliyor ve gizlilik özelliklerini korumak üzere özel olarak tasarlanmış büyük mühimmat yüklerini barındırabiliyor.

GİZLİLİK TEKNOLOJİSİ

B-2, iki pilotlu bir mürettebat konfigürasyonuna sahip olarak daha az personel ihtiyacı ortaya koyuyor ve gelişmiş otomasyon sistemleri sayesinde operasyonel etkinliği sürdürüyor. Uçağın gizlilik teknolojisi, radar emici malzemeler ve düşman hava savunma sistemleri tarafından tespit edilmeyi en aza indiren açısal tasarım özelliklerini içeriyor. Radar kesitinin, küçük bir kuşunkiyle benzerlik gösterdiği ve geleneksel radarlar için neredeyse görünmez olduğu bilgisi veriliyor.