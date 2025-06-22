ABD’NİN SALDIRISI VE NÜKLEER HEDEFİ

İsrail’in Tahran’ı vurması ve İran’ın misillemeleriyle başlayan savaşın 10’uncu gününde ABD, İran’ı hedef aldı. Fordo, Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesisleri vuran ABD saldırısında “sığınak katili” olarak bilinen B-2 hayalet bombardıman uçakları kullanıldı. İsrail kamu yayın kuruluşu KAN, Amerikan B-2’lerin Missouri’deki Whiteman Hava Kuvvetleri Üssü’nden, Batı Pasifik’teki Guam’da bulunan stratejik bir üsse doğru havalandığını aktardı. B-2 bombardıman uçağı, İran’ın yer altındaki Fordo Nükleer Tesisini imha edebilecek tek silahı taşıyan uçağı temsil ediyor. Bu uçaklara dört adet Boeing KC-46 Pegasus yakıt ikmal uçağı eşlik etti. İki uçak, Pasifik Okyanusu üzerinde B-2 uçaklarına yakıt ikmali gerçekleştirdi. Diğer ikisi ise yaklaşık 75 kilometre gerideydi. Raporda, iki ilave yakıt ikmal uçağının San Francisco’nun kuzeyinden havalandığı ve kuzeye yöneldiği belirtildi. Bir sonraki yakıt ikmali noktasının Hawaii olacağı ifade ediliyor.

PENTAGON’DAN AÇIKLAMA

Wall Street Journal gazetesine konuşan Pentagon yetkilisi, Missouri eyaletindeki Whiteman Hava Kuvvetleri Üssü’nden 6 adet B-2 gizli bombardıman uçağının havalanmasıyla ilgili hava hareketliliğini doğruladı. Yetkili, “B-2 saldırısına hazırlanmakla ilgili” herhangi bir emir verilmediğini belirtti. Bununla beraber, bu uçuşların Tahran yönetimiyle yaşanan sorunu diplomatik yollarla çözme çabalarına katkı sağlayabileceğini de sözlerine ekledi. Pentagon, B-2’lerle ilgili detaylı bilgi almak için Beyaz Saray’ı adres gösterdi.

EN GELİŞMİŞ STRATEJİK SİLAH PLATFORMU

ABD Hava Kuvvetleri’nin B-2 Spirit hayalet bombardıman uçağı, sofistike hava savunmalarına sızabilen ve İran’ın gömülü nükleer araştırma tesisleri gibi zorlu hedeflere hassas saldırılar düzenleyebilen en gelişmiş stratejik silah platformlarından biri olarak biliniyor. Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD ordusunun Başkan Trump’ın İran’la ilgili her türlü kararını uygulamaya hazır olduğunu bildirdi ve Tahran’ın, Başkan’ın nükleer programla ilgili bir anlaşma yapması yönündeki çağrılarına dikkat etmesi gerektiğini ekledi.

İLERİ TEKNOLOJİ VE ÜRETİM DETAYLARI

B-2’ler, her biri yaklaşık 2,1 milyar dolara mal olarak dünyanın en pahalı askeri uçakları arasında yer alıyor. Northrop Grumman tarafından üretilen ve en ileri gizlilik teknolojisine sahip olan bu bombardıman uçakları, 1980’lerin sonlarında üretilmeye başlandı. Sovyetler Birliği’nin çöküşüyle birlikte üretimi durdurulan B-2’lerden yalnızca 21 adet üretildi. Yakıt ikmali olmadan 6 bin deniz milini aşan menzil kapasitesi, ABD’nin küresel saldırı kabiliyetini artırıyor. Ayrıca havadan yakıt ikmali ile B-2, Missouri’den Afganistan ve Libya gibi alanlara kadar her hedefe ulaşabiliyor. Uçağın faydalı yük kapasitesi 18 kilogramdan fazla intuitif bir konvansiyonel ve nükleer silah taşımasına olanak veriyor. Bombardıman uçağının dahili silah bölmeleri, 30 bin kiloluk hassas güdümlü bir “sığınak delici” bomba olan GBU-57A/B MOP’leri içerebiliyor ve bu durum gizlilik ilkeleri gözetilerek özel tasarlanmış.

GİZLİLİK TEKNOLOJİSİ VE OPERASYONEL YETENEKLER

B-2’nin iki pilotlu mürettebat konfigürasyonu, personel ihtiyacını azaltırken gelişmiş otomasyon sistemleri sayesinde operasyonel etkinliği artırıyor. B-2’nin gizlilik teknolojisi, radar emici malzemelerin yanı sıra düşman hava savunma sistemlerinden tespit edilme olasılığını en aza indiriyor. Radar kesitinin küçük bir kuşunkiyle karşılaştırılabilir olduğu ve geleneksel radarlar için neredeyse görünmez olduğu bildiriliyor.