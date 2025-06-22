ABD, İran’ın Nükleer Tesislerini Vurdu

ABD’NİN İRAN’A SALDIRISI VE B-2 HAVA SAVUNMA UÇAKLARI

İsrail’in Tahran’ı vurması ve İran’ın misillemesiyle başlayan çatışmanın 10’uncu gününde ABD, İran’ı hedef aldı. ABD, İran’ın Fordo, Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesislerine yönelen saldırısında “sığınak katili” olarak anılan B-2 hayalet bombardıman uçaklarını kullandı. İsrail kamu yayın kuruluşu KAN, Amerikan B-2 hayalet bombardıman uçaklarının Missouri’deki Whiteman Hava Kuvvetleri Üssü’nden Batı Pasifik’teki Guam’da bulunan stratejik bir üsse doğru hareket ettiğini bildirmişti. B-2, İran’ın yer altındaki Fordo Nükleer Tesisini imha edebilecek tek silahı taşıyan uçak olarak önemli bir role sahip.

YAKIT İKMALİ VE HAREKETLİLİK

B-2 bombardıman uçaklarına, dört adet Boeing KC-46 Pegasus yakıt ikmal uçağının eşlik ettiği açıklandı. İki yakıt ikmal uçağı, Pasifik Okyanusu üzerindeki B-2 uçakları için yakıt ikmali gerçekleştirdi. Diğer ikisi ise yaklaşık 75 kilometre gerisinde yer alıyor. İki ek yakıt ikmal uçağının San Francisco’nun kuzeyinden havalandığı ve kuzeye doğru ilerlediği belirtiliyor. Bir sonraki yakıt ikmal noktalarının Hawaii olacağı ifade ediliyor.

PENTAGON’DAN AÇIKLAMALAR

Wall Street Journal gazetesine konuşan Pentagon yetkilisi, Missouri’deki Whiteman Hava Kuvvetleri Üssü’nden altı adet B-2 gizli bombardıman uçağının havalanma sürecini doğruladı. Pentagon yetkilisi, bu uçuşların Tahran yönetimiyle yaşanan sorunların diplomatik olarak çözülmesi adına “İran’a baskı yapmaya yardımcı olabileceğini” belirtti. Ancak bir “B-2 saldırısına hazırlanmakla ilgili” herhangi bir emir çıkmadığını da vurguladı.

STRATEJİK GÜÇ VE TEKNOLOJİ

ABD Hava Kuvvetleri’nin B-2 Spirit hayalet bombardıman uçağı, sertleştirilmiş hedeflere karşı hassas saldırılar düzenleyebilen en gelişmiş stratejik silah platformlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD ordusunun Başkan Donald Trump’ın İran’la ilgili alacağı her türlü karara hazır olduğunu belirtti. Tahran’ın, Başkan’ın nükleer programıyla ilgili anlaşma yapması yönündeki çağrılarına dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

ÜRETİM VE ÖZELLİKLER

B-2’ler, her biri yaklaşık 2,1 milyar dolara mal olan en pahalı askeri uçaklar arasında yer alıyor. Northrop Grumman tarafından üretilen B-2, en ileri gizlilik teknolojisine sahip olarak 1980’lerde üretime başlandı. Ancak Sovyetler Birliği’nin çöküşüyle birlikte üretim durduruldu ve sadece 21 adet üretildi. Bombardıman uçağının 6 bin deniz milini aşan menzili, ABD’nin küresel saldırı kabiliyetini sağlıyor.

GÜVENLİK VE OTOMASYON

Uçağın 18 kilogramdan fazla yük taşıma kapasitesi, çeşitli konvansiyonel ve nükleer silahların kullanılmasına imkân tanıyor. B-2’nin dahili silah bölmeleri, gizlilik özelliklerini koruyarak büyük mühimmat yüklerini barındırabiliyor. İki pilotlu mürettebat konfigürasyonu, personel ihtiyacını azaltırken gelişmiş otomasyon sistemleri, operasyonel etkinliği artırıyor. B-2’nin radar emici malzemeleri ve özel tasarımı, düşman hava savunmalarından tespit edilme riskini en aza indiriyor.