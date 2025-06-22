ABD, İran’ın Nükleer Tesislerini Vurdu

İsrail-İran savaşı 10’uncu gününde süreklenen karşılıklı saldırılarla devam ederken, ABD ilk kez savaşa resmi olarak katıldı. ABD güçleri, İran’ın Fordo, Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesislerine saldırı düzenledi. Bu durumu ABD Başkanı Donald Trump doğrudan açıkladı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Fordo tesisine bir bombalama gerçekleştirdik. Tüm uçaklarımız şu an İran hava sahasının dışındadır. Uçaklarımız evlerine dönmektedir” sözlerini kullandı.

TRUMP: FORDO ARTIK YOK

Trump, “Fordo artık yok. ABD’nin İran’a yönelik saldırısı; ABD, İsrail ve dünya için tarihi bir an. İran şimdi bu savaşa son vermeyi kabul etmeli” şeklinde konuştu. Ayrıca “Fordo nükleer tesisine tam kapasiteli bir bomba attık.” dedi. Saldırıya katılan pilotları tebrik eden Trump, “Dünyada başka hiçbir ordu bu operasyonu gerçekleştiremeyecektir.” iddiasında bulundu ve açıklamasını “Şimdi barış zamanı.” ifadesiyle sonlandırdı.

ULUSA SESLENİŞ YAPACAK

ABD Başkanı, İran’a yönelik saldırıyla ilgili olarak Türkiye saatiyle 05.00’da Beyaz Saray’dan ulusa sesleniş konuşması yapacağını belirtti.

B-2 BOMBARDIMAN UÇAĞI KULLANILDI

Saldırının gerçekleştirildiği Fordo nükleer tesisi, yalnızca Amerikan B-2 hayalet bombardıman uçaklarının taşıyabileceği bir silah türüyle hedef alındı. Bu uçaklar, “sığınak katili” olarak biliniyor.

ABD İSRAİL’LE KOORDİNASYON İÇİNDEYDİ

Diğer yandan, İsrail devlet televizyonu Kan’da yayınlanan bir haber, ABD’nin saldırılar sırasında İsrail yönetimiyle tamamen koordinasyon içinde olduğunu ortaya koydu.