ABD: İran Nükleer Tesisleri Vuruldu

İSRAİL-İRAN SAVAŞINDA YENİ GELİŞMELER

İsrail ile İran arasındaki savaş, 10’uncu gününü geride bırakırken, karşılıklı saldırılar sürüyor. Bu çatışmalar içerisinde ABD, ilk kez açıkça ve fiilen savaşa dahil oldu. Önceki gün, ABD güçleri İran’ın önemli nükleer tesislerini hedef aldı. Bu saldırının detaylarını ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden duyurdu. Trump, “Fordo tesisine bir bombalama gerçekleştirdik. Tüm uçaklarımız şu an İran hava sahasının dışındadır. Uçaklarımız evlerine dönmektedir.” şeklinde konuştu.

FORDO NÜKLEER TESİSİ VURULDU

Trump, “Fordo artık yok.” diyerek, ABD’nin bu operasyonunun İsrail ve dünya için tarihi bir an olduğunu vurguladı. Ayrıca, “İran şimdi bu savaşa son vermeyi kabul etmeli.” ifadesini kullandı. Saldırıyla ilgili olarak “Fordo nükleer tesisine tam kapasiteli bir bomba attık.” diyen Trump, operasyonu gerçekleştiren pilotları da tebrik etti. Trump, “Şimdi barış zamanı.” şeklinde açıklamasına son verdi.

ULUSA SESLENİŞ KONUŞMASI YAPILACAK

ABD Başkanı, bu saldırıya ilişkin Türkiye saatine göre 05.00’de Beyaz Saray’dan ulusa sesleniş konuşması yapacağını duyurdu. Saldırıda kullanılacak silahların detayları da açıklandı. Amerikan B-2 hayalet bombardıman uçaklarının, Fordo’nun derinliklerinde bulunan nükleer tesisi imha edebilecek tek silah olduğu belirtildi. Bu uçaklar, “sığınak katili” olarak biliniyor. Bunun yanı sıra ABD’nin saldırıları sırasında İsrail yönetimiyle tam bir koordinasyon içinde olduğu ifade edildi.

HEGSETH: İRAN’IN NÜKLEER PROGRAMINI YOK ETMİŞ OLDUK

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran’daki nükleer tesislere yapılan saldırılara ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Hegseth, saldırıların amacının İran’ın nükleer programını yok etmek ya da ona ciddi zarar vermek olduğunu belirtti. “İran’ın nükleer programını yerle bir ettik. Ancak operasyonun İran askerlerini ya da halkını hedef almadığını belirtmek gerekir.” diyerek durumu açıkladı. Hegseth, Trump’ın barış yanlısı bir yaklaşımı olduğunu, İran’ın da bu yolu seçmesini beklediklerini dile getirdi.

GENELKURMAY BAŞKANI’NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine de düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Saldırının detayları ve zamanlaması konusunda Washington’da çok az kişinin bilgisi olduğunu aktaran Caine, operasyona “Gece yarısı çekici” adını verdiklerini ifade etti. ABD’nin saldırıları “tamamen görünmez bir şekilde” gerçekleştirildi ve bu esnada İran uçaklarının havalanmadığı belirtildi. Caine, operasyonlarda 125 Amerikan uçağının yer aldığını, olası saldırılara karşı hazırlıklı olduklarını da vurguladı.