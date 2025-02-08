ABD İsrail’e 7,4 Milyarlık Silah Satışını Onayladı

İSRAİL’İN SALDIRILARINDAKİ KAYIPLAR

İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten ateşkesin geçtiği 19 Ocak’a kadar sürdürdüğü saldırılarda 14 binden fazla kişi enkaz altında kayboldu. Genel toplamda ise 61 binden fazla insan yaşamını yitirdi. Gazze’deki hükümet verilerine göre, İsrail’in 471 gün süren saldırılarında hastanelerin, evlerin ve Filistinlilerin sığındığı okulların dahil olduğu Gazze Şeridi’nin altyapısının yüzde 88’i yok edildi.

YENİ SİLAH SATIŞI

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail’e 7,4 milyar dolarlık yeni silah satışını onayladı. Böylece ABD yönetimi, İsrail’e 660 milyon dolarlık 3 bin AGM-114 Hellfire füzesi ile toplam değeri 6,75 milyar dolarlık bomba, mühimmat, güdüm kitleri, füzeler ve mühimmat desteği ile ilgili ekipmanların satılmasına da onay vermiş oldu. ABD Savunma Bakanlığı’na bağlı Savunma, Güvenlik ve İşbirliği Ajansı tarafından bulunan bildirime göre, İsrail’e 2 bin 166 küçük çaplı bomba, 2 bin 800 genel amaçlı 500 kilogramlık bomba, 13 bin Müşterek Doğrudan Saldırı Mühimmatı (JDAM) güdüm kiti ve farklı kategorilerde binlerce bomba ve güdüm kiti teslim edilecek.

ZAMANLAMA ÜZERİNDE DURULDU

Söz konusu silah satış onayının, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Washington’da bulunduğu döneme denk gelmesi dikkat çekti. ABD yönetimi, onayladığı yabancı ülkelere silah satışlarında NATO üyesi ülkeler ile birlikte Güney Kore, Avustralya, Japonya, İsrail ve Yeni Zelanda için 15 günlük yasal itiraz süresinin bulunduğunu belirtti. Bu süre içinde ABD Kongresi’nden satışa yönelik bir itiraz gelmezse, satışın onay süreci tamamlanıyor.