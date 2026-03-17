ABD-İsrail İran Temasında Yeni Gelişmeler Yaşanıyor

ABD ile İran arasında devam eden çatışmalar 18. gününe girerken, ABD basınında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Axios’ta yayınlanan haberde, ABD’nin Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi arasında doğrudan bir iletişim hattının yeniden kurulduğu bildirildi. Habere göre, Witkoff ve Arakçi arasında gerçekleşen mesajlaşmanın ne derece somut ilerlemelere yol açtığı ise henüz belirgin değil.

İLETİŞİM RESMİ DEĞİL

Kaynaklar, Arakçi’nin Witkoff’a mesaj attığını öne sürse de, bir ABD’li yetkili, Washington’un Tahran ile resmi bir iletişim sürdürmediğini ileri sürdü. Ayrıca, The Drop Site News’te yer alan iddiaya göre, Witkoff’un Arakçi’ye bir mesaj gönderdiği fakat İranlı yetkililerin bu mesajları dikkate almadığı ifade edildi. ABD ve İran arasında bir süredir devam eden gerginlik ve diplomatik girişimler, 28 Şubat sabahı İsrail’in ABD ile birlikte İran’a saldırmasıyla yeni bir boyut kazanmıştı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Gündem

Gündem

Gündem

Gündem

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.