“ABD İstihbaratında İran Çatlağı”

İRAN’IN NÜKLEER SİLAH KAPASİTESİ HAKKINDA BEYAZ SARAY AÇIKLAMASI

Beyaz Saray, bu hafta İran’ın nükleer silah üretmek için gereken her şeye sahip olduğunu ve sadece dini liderinin onayını beklediğini duyurdu. Ayrıca, İran’ın birkaç hafta içerisinde bir nükleer silahı hazır hale getirebileceği ifade edildi. Trump da İran’ın nükleer silaha “çok yakın” bulunduğunu belirtmişti. Diğer yandan, Ulusal İstihbarat Direktörü Gabbard, geçtiğimiz mart ayında ABD’nin İran’ın nükleer silah yapmadığı ve Dini Lider Hamaney’in 2003 yılında askıya aldığı nükleer silah programının sürdürülüp sürdürülmeyeceğini değerlendirmeye devam ettiğini belirtti. Gabbard daha sonra başkanla aynı görüşte olduğunu özellikle vurguladı.

TRUMP’TAN GABBARD’A YANIT

Beyaz Saray, Trump’ın iki hafta içinde İran’a yönelik askeri operasyonlarda İsrail ile işbirliği yapıp yapmayacağına karar vereceğini açıkladı. Trump, dün istihbarat topluluğunun İran’a dair kamuoyu değerlendirmesini ve özellikle Gabbard’ı reddetti. “İran’ın nükleer silah yaptığına dair elinizde nasıl bir istihbarat var? İstihbarat topluluğunuz şu anda bu yönde bir kanıt olmadığını söylemişti,” sorusuna Trump, “O zaman benim istihbarat topluluğum yanılıyor. Bunu istihbarat camiasından kim söyledi?” cevabını verdi. Bir muhabirin, Tulsi Gabbard’ın söylediklerini ifade etmesine üzerine Trump, “Yanılıyor” yanıtını verdi. Uçakta gazetecilere Gabbard’ın açıklamalarını reddeden Trump, “Ne söylediği umrumda değil,” diyerek “Bence bir tanesine sahip olmaya çok yakınlardı” dedi.

MEDYA SUÇLAMASI VE YARDIMCI BAŞKAN’DAN YORUM

Ulusal İstihbarat Direktörü Gabbard, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda medyayı “ifadelerini bağlamından koparmakla” suçladı. Gabbard, “Amerika, İran’ın montajı tamamlamaya karar vermesi halinde haftalar ya da aylar içinde nükleer silah üretebilecek noktada olduğuna dair istihbarata sahip” şeklinde yazdı.

Başkan Yardımcısı JD Vance de salı günü X’te, “Tulsi’nin ifadesi Mart ayındaydı ve o zamandan bu yana çok şey değişti” diye belirtti.

BAŞKAN’DAN AÇIKLAMA VE GELECEK PLANLARI

Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt, perşembe günü gazetecilere yaptığı açıklamada başkanın iki hafta içinde İsrail’in saldırılarına katılma hususunda bir karar vereceğini ve diplomatik yolların açık olmasına izin vereceğini ifade etti. Leavitt tarafından okunan basın brifingindeki açıklamada başkan, “İran’la yakın gelecekte gerçekleşebilecek ya da gerçekleşmeyecek önemli bir müzakere şansı olduğu gerçeğine dayanarak, önümüzdeki iki hafta içinde gidip gitmeme kararımı vereceğim,” diyerek durumu özetledi.