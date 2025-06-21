“ABD İstihbaratında ‘İran’ Çatlağı”

İRAN’IN NÜKLEER PROGRAMINA İLİŞKİN BEYAZ SARAY AÇIKLAMALARI

Beyaz Saray, bu hafta içerisinde İran’ın nükleer silah yapmak için gereken her şeye sahip olduğunu ve sadece dini liderinin yeşil ışığına ihtiyaç duyduğunu belirtmişti. Açıklamada, İran’ın haftalar içinde nükleer silahı hazır hale getirebileceği ifade ediliyor. Trump da İran’ın nükleer silaha sahip olmaya “çok yakın” olduğunu vurgulamıştı. Bununla birlikte, Ulusal İstihbarat Direktörü Gabbard, geçen mart ayında ABD’nin “İran’ın nükleer silah yapmadığını ve Dini Lider Hamaney’in 2003 yılında askıya aldığı nükleer silah programına izin vermediği değerlendirmelerini sürdürdüğünü” açıkladı. Gabbard, daha sonra Başkan ile aynı görüşte olduklarını belirtti.

TRUMP’IN İSTİHBARAT AÇIKLAMALARI

Beyaz Saray, Trump’ın iki hafta içinde İran’a yönelik saldırılarda İsrail’e katılıp katılmayacağına karar vereceğini duyurdu. Trump, istihbarat topluluğunun İran’a ilişkin kamuoyu değerlendirmesini reddederek, “O zaman benim istihbarat topluluğum yanılıyor” ifadesini kullandı. Bir muhabirin “İran’ın nükleer silah yaptığına dair elinizde nasıl bir istihbarat var?” sorusunu yanıtlayan Trump, “Bunu istihbarat camiasından kim söyledi?” diye sordu. Muhabirin, Tulsi Gabbard’ın adını vermesi üzerine Trump, “Yanılıyor” yanıtını verdi. Trump, Gabbard’ın açıklamalarını G7 Zirvesi’nden dönerken yaptığı açıklamada da reddetti.

GABBARD’IN YANITLARI VE BAŞKAN YARDIMCISI’NDAN AÇIKLAMA

Ulusal İstihbarat Direktörü Gabbard, X platformunda medyayı “ifadelerini bağlamından koparmakla” suçladı ve “Amerika, İran’ın montajı tamamlamaya karar vermesi halinde haftalar ya da aylar içinde nükleer silah üretebilecek noktada olduğuna dair istihbarata sahip” şeklinde bir paylaşımda bulundu. Başkan Yardımcısı JD Vance de salı günü X’te “Tulsi’nin ifadesi Mart ayındaydı ve o zamandan bu yana çok şey değişti” ifadesini paylaştı.

BEYAZ SARAY’DAN GELECEK MÜZAKERELER HAKKINDA BİLGİLER

Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt, perşembe günü gazetecilere yaptığı açıklamada Başkan’ın iki hafta içerisinde İsrail’in saldırılarına katılıp katılmama konusunda bir karar vereceğini ve diplomatik yolun açılmasına izin vereceğini bildirdi. Beyaz Saray basın brifinginde Leavitt tarafından okunan açıklamada, Başkan, “İran’la yakın gelecekte gerçekleşebilecek ya da gerçekleşmeyecek önemli bir müzakere şansı olduğu gerçeğine dayanarak, önümüzdeki iki hafta içinde gitme kararımı vereceğim” dedi.