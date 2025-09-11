Abd Katili Arıyor: Aktivist Öldürüldü

ABD’DEKİ SUİKAST OLAYI

ABD’de muhafazakar aktivist Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi’nde katıldığı bir etkinlikte uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Yetkililer, bu saldırıyı “hedef alınmış bir suikast” olarak tanımladı. Failin ise hala yakalanamadığı bildiriliyor.

SİLAH BULUNDU

Kirk’ün öldürüldüğü saldırıda kullanılan silahın ele geçirildiği duyuruldu. FBI’ın Salt Lake City saha ofisi özel ajanı Robert Bohls, basın toplantısında “Yüksek güçlü, mekanik sürgülü bir tüfek, saldırganın kaçtığı ormanlık alanda bulundu” dedi. Bohls ayrıca silahın laboratuvar incelemesine alınacağını ifade ederek, saldırıya dair soruşturmanın kapsamlı bir biçimde sürdüğünü belirtti.

FBI FOTOĞRAFLAR PAYLAŞTI

Şüphelinin üniversite çağında bir genç olabileceği düşünülüyor. FBI, saldırgana ait fotoğrafların elde olduğunu açıkladı ve Salt Lake City bürosu, silahlı saldırıyla bağlantılı olarak kimliği belirlenmeye çalışılan kişiyi bulmak için kamuoyunun yardımını talep etti.

TEK KURŞUNLA HAYATINI KAYBETTİ

Utah Kamu Güvenliği Departmanı ve FBI’ın yürüttüğü soruşturmaya göre, saldırgan etkinlik sırasında kampüs çatıdan ateş açtı. O esnada “silahlı saldırılar” üzerine gelen bir soruyu yanıtlayan Kirk, tek kurşunla vurularak ağır yaralandı. Özel bir araçla hastaneye kaldırılan Kirk, burada hayatını kaybetti. Utah Valisi Spencer Cox, Kirk’ün öldürülmesini “siyasi suikast” olarak tanımladı ve olayın planlı bir saldırı olduğuna inandığını ifade etti. Daha önce gözaltına alınan iki kişi ise sorgulamanın ardından serbest bırakıldı.

TRUMP’TAN SERT TEPKİ

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’ten yayınladığı video mesajında Kirk’ün ölümünü “Amerika için kara bir gün” olarak nitelendirdi. Trump, “Charlie milyonlara ilham verdi ve bu gece hepimiz şok ve dehşet içindeyiz” dedi. Ayrıca, siyasi şiddetten “radikal solun kullandığı nefret dili”ni sorumlu tuttu.

GÖRGÜ TANIKLARI OLAYI ANLATTI

Olayı gözleriyle izleyenlerden Skyler Baird, CNN’e verdiği demeçte “Sadece birkaç metre ötesindeydim, silah sesi geldiğini hemen anladım. Onun kurtulamayacağını hissettim” şeklinde konuştu. Baird, güvenliğin bıçaklı veya yakın saldırılara karşı yeterli olduğunu ancak alanın genel olarak “açık ve korumasız” göründüğünü dile getirdi.

PROFESYONELCE PLANLANMIŞ BİR SALDIRI

CNN’in güvenlik analisti John Miller, saldırının “amatör işi olmadığını” vurguladı. Miller, “Tek atış, tek hedef. Bu, atıcının deneyimli ve planlı olduğunu gösteriyor. Sessizce girip görevini yerine getirip delil bırakmadan çıkmaya çalışmış” şeklinde yorumladı. Miller’a göre saldırganın profesyonelliği, soruşturmayı zorlaştırmasına karşın kimliğine ulaşılmasını kolaylaştırabilir.

KİRK’E ÖZGÜRLÜK MADALYASI VERİLECEK

Trump, Charlie Kirk’e gıyaben Özgürlük Madalyası verileceğini açıkladı. Trump, “Törenin tarihi daha sonra açıklanacak ancak çok kalabalık bir tören olacağı kesin” ifadelerini kullandı.