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ABD’li Eski Senatör Menendez’e Hapis Cezası

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BAKAN MENENDEZ’E HAPİS CEZASI

ABD’de rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanan ve jüri tarafından suçlu bulunan eski New Jersey Senatörü Bob Menendez, 11 yıl hapis cezası aldı. Manhattan’daki federal mahkemede gerçekleştirilen duruşmada Yargıç Sidney Stein, Menendez’in cezasını açıkladı.

RÜŞVET SUÇLARI VE CEZASI

Yargıç Stein, Menendez’in yüksek mevkisini yabancı ülkeler için çalışma da dahil olmak üzere “altın külçeler, nakit para, lüks araba ve diğer rüşvetler” almak amacıyla kullandığını belirtti. Bunun sonucunda Menendez, 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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