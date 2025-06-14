Abd’li Yetkili, İSRAİL’i Kızdırdı

ULUSLARARASI HUKUKUN İHLALİ

X hesabında yaptığı paylaşımda Sanders, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yönetiminin sürekli olarak uluslararası hukuku ihlal etmesi sonucunda dünyanın daha tehlikeli ve istikrarsız bir hale geldiğini vurguladı. İsrail’in İran’a yönelik saldırısını kınayan Sanders, “İsrail, Gazze’deki çocukların açlığını savaş aracı olarak kullanıyor ki bu Cenevre Sözleşmesi’nin ihlali anlamına geliyor. Şimdi de İran’a yönelik yasa dışı ve tek taraflı saldırısı, bölgesel savaş riskini doğuruyor.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, ABD ve uluslararası toplumun, bölgedeki gerilimin tırmanmasını önlemek ve savaşan tarafları müzakere masasına oturtmak için “mümkün olan her şeyi” yapması gerektiğini belirtti.

İSRAİL’İN SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN GERGİNLİK

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler ve ordunun üst komuta kademesini hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi. Bu saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. Toplam sivil kaybın ise 78 olduğu açıklandı. İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise en az 63 kişi yaralandı. Türkiye başta olmak üzere birçok ülke İsrail’i kınadı.