ABD’li Yetkiliden İsrail’e Eleştiri Açıklaması

ULUSLARARASI HUKUKUN İHLALİ

Sanders, X hesabından yaptığı paylaşımda, “İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümeti uluslararası hukuku sürekli olarak ihlal ediyor. Bu durum dünyanın daha tehlikeli ve istikrarsız bir yer haline gelmesine neden oluyor.” ifadelerini kullandı. İsrail’in İran’a yönelik saldırısını kınayan Sanders, “(İsrail) Gazze’deki çocukların açlığını savaş aracı olarak kullanıyor ki bu Cenevre Sözleşmesi’nin ihlali anlamına geliyor. Şimdi de İran’a yönelik yasa dışı ve tek taraflı saldırısı, bölgesel savaş riskini doğuruyor.” dedi. Ayrıca, ABD ve uluslararası toplumun bölgedeki gerilimin tırmanmasını önlemek için “mümkün olan her şeyi” yapması gerektiğine dikkat çekti.

İRAN’A YÖNELİK SALDIRILARIN BAŞLANGICI

Gerginlik, İsrail’in 13 Haziran’da İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler ile orduya ait üst komuta kademesine yönelik gerçekleştirdiği geniş çaplı saldırılarla başlamıştır. Bu saldırılarda, İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve çeşitli üst düzey komutanlar ile birlikte 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. Saldırılarda toplam sivil kaybı 78 olarak kaydedildi. İran ordusunun bu duruma yanıt olarak İsrail’e gerçekleştirdiği balistik füze saldırısında ise en az 63 kişi yaralandı. Türkiye başta olmak üzere birçok ülke, İsrail’i kınadı.