Abd’li Yetkiliden İsrail’i Kızdıran Açıklama

İLK AÇIKLAMALAR VE KINAMA

Sanders, X hesabından yaptığı paylaşımla, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin uluslararası hukuku sürekli olarak ihlal etmesinin sonuçlarını vurguladı. Dünyanın daha tehlikeli ve istikrarsız bir yer haline geldiğini belirten Sanders, “İsrail, Gazze’deki çocukların açlığını savaş aracı olarak kullanıyor ki bu Cenevre Sözleşmesi’nin ihlali anlamına geliyor. Şimdi de İran’a yönelik yasa dışı ve tek taraflı saldırısı, bölgesel savaş riskini doğuruyor.” ifadelerini kullandı. Bu duruma karşı, ABD ve uluslararası toplumun, bölgedeki gerilimin artmasını önlemek için “mümkün olan her şeyi” yapması gerektiğini dile getirdi.

İSRAİL’İN SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN TIRMANIŞ

Gerilim, İsrail’in 13 Haziran’da İran’ın farklı şehirlerindeki nükleer tesisler ile ordu üst düzey komutanlarını hedef alan geniş çaplı saldırılarıyla başlamış durumda. İlgili saldırılarda, İran Genelkurmay Başkanı da dahil olmak üzere, Devrim Muhafızları’nın komuta kademesinden bazı üst düzey liderler ve 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. Toplamda 78 sivilin de etkilendiği bildiriliyor. İran ordusu ise karşılık olarak İsrail’e balistik füzelerle yanıt verdi ve bu saldırılarda en az 63 kişinin yaralandığı bildirildi. Bu durum, Türkiye başta olmak üzere birçok ülkenin İsrail’i kınamasına yol açtı.