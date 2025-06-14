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ABD’li Yetkiliden İsrail’i Kızdıran Açıklama

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ULUSLARARASI HUKUKA İHLAL VURGUSU

X hesabından yaptığı paylaşımda, Sanders, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun hükümetinin uluslararası hukuku sürekli ihlal etmesi sonrasında dünyanın daha tehlikeli ve istikrarsız bir yer haline geldiğini belirtiyor. İsrail’in İran’a düzenlediği saldırıyı da kınayan Sanders, “(İsrail) Gazze’deki çocukların açlığını savaş aracı olarak kullanıyor ki bu Cenevre Sözleşmesi’nin ihlali anlamına geliyor. Şimdi de İran’a yönelik yasa dışı ve tek taraflı saldırısı, bölgesel savaş riskini doğuruyor.” ifadelerini kullanıyor. Ayrıca, ABD ve uluslararası toplumun, bölgedeki gerilimi azaltmak ve savaşan tarafları müzakere masasına oturtmak amacıyla “mümkün olan her şeyi” yapması gerektiğini vurguluyor.

GECE SALDIRILARIYLA ARTTIĞI BELİRTİLİYOR

Gerilimin başlangıcının, İsrail’in 13 Haziran’da İran’ın farklı şehirlerindeki nükleer tesislere yönelik geniş çaplı saldırılarıyla ortaya çıktığı aktarılıyor. Bu saldırılarda, İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlarla birlikte 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybederken, toplam sivil kaybın 78 olduğu belirtiliyor. İran ordusu, bu saldırılara karşılık olarak İsrail’e balistik füzelerle misillemede bulundu ve bu saldırılar sonucunda en az 63 kişi yaralanıyor. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu birçok ülke, İsrail’i kınama mesajı yayımladı.

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