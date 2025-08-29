Dünya

ABD Mahkemesi, Trump'a Yasal Şok!

MAHKEMENİN KARARI

ABD Temyiz Mahkemesi, Başkan Donald Trump’ın belirli ülkelerden gelen ürünler için uyguladığı gümrük vergilerinin çoğunun hukuka aykırı olduğuna hükmetti. Bu karar, gümrük vergilerinin yasal dayanağının sorgulanmasını sağlıyor.

GÜMRÜK VERGİLERİNİN GEÇERLİLİĞİ

Mahkeme, Yüksek Mahkeme’ye itiraz sürecinin başlatılabilmesi amacıyla, söz konusu gümrük vergilerinin 14 Ekim’e kadar yürürlükte kalmasına karar verdi. Bu süre, yönetimin itirazlarını hazırlaması için bir fırsat sunuyor.

YÖNETİMDEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Karara dair ABD yönetiminden henüz resmi bir ifade gelmedi. Devletin bu konudaki duruşu, ilerleyen günlerde netleşebilir.

