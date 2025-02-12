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ABD Nadir Toprak Elementleri Talep Ediyor

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TRUMP’TAN UKRAYNA AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News kanalına verdiği mülakatta Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Trump, Ukrayna’ya sağlanan “yüz milyarlarca” dolarlık yardımların karşılığı olarak nadir toprak elementleri talep ettiklerini dile getirdi. “Onlara 500 milyar dolar değerinde nadir toprak elementleri istediğimi söyledim. Onlar da bunu kabul etti. En azından artık aptal gibi hissetmiyoruz. Aksi takdirde aptal durumuna düşeriz. Onlara dedim ki, ‘Bir şeyler almak zorundayız. Bu parayı ödemeye devam edemeyiz’ dedim,” şeklinde konuşan Trump, bu yardımların karşılıksız kalmaması gerektiğini vurguladı.

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ TALEBİ

Trump, 3 Şubat’ta yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya yönelik askeri ve diğer yardımların devasa büyüklüklere ulaştığını belirterek, bu yardımların karşılığında nadir toprak elementleri almak istediklerini ifade etti. Savaşın sona ermesi gerektiğini belirten Trump, verdikleri destekle ilgili olarak Kiev yönetimi ile görüşmeler yaptıklarını aktardı. ABD olarak Ukrayna’ya destek sağlamaya devam etmeleri durumunda bunun bir karşılığının olması gerektiğine dikkat çeken Trump, “Şu anda onlarla bazı anlaşmalar üzerinde çalışıyoruz. Onlara sağladığımız bazı garantiler var. Ukrayna’da çok değerli nadir toprak elementleri olduğunu söylüyoruz. Biz garanti olarak ne koyduysak onu istiyoruz. Bu yüzden Ukrayna’yla onlara sağladığımız şeyleri, nadir toprak elementleri karşılığında güvence altına alacakları bir anlaşma yapmayı düşünüyoruz,” dedi.

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